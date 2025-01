Arrecadação de impostos atinge R$ 209 bi em novembro, segundo maior valor da série histórica

A- A+

A arrecadação de impostos e contribuições federais atingiu R$ 209,218 bilhões em novembro de 2024, valor 11,21% acima do registrado no mesmo mês de 2023. No acumulado do ano, o total de receitas foi de R$ 2,391 bilhões, um aumento de 9,82%.

O resultado de novembro é o segundo maior da série histórica, iniciada há 30 anos, para o mês. O mais alto foi em novembro de 2013, de R$ R$ 210,232 bilhões.

Os dados foram divulgados, nesta terça-feira, pela Receita Federal. De acordo com o Fisco, o aumento da arrecadação se deveu ao comportamento das variáveis econômicas, como o crescimento da economia, ao retorno da tributação do PIS/Cofins sobre combustíveis, à tributação dos fundos exclusivos e à atualização de bens e direitos no exterior.

