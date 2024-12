Banco Central eleva projeção de PIB de 2024 de 3,2% para 3,5%

A- A+

O Banco Central elevou a projeção de crescimento da economia brasileira em 2024 no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado nesta quinta-feira. A estimativa passou de alta de 3,2% para 3,5%. Para 2025, a previsão passou de 2,0% para 2,1%. As projeções anteriores foram realizadas em setembro.

Desde então, foi divulgado o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, cuja elevação de 0,9% renovou as avaliações sobre a força da atividade econômica.





O próprio BC, na ata do Copom, disse que o PIB evidencia maior dinamismo da economia do que o esperado, o que levou a uma reavaliação do hiato do produto para um terreno mais positivo. Ou seja, a autoridade monetária estima que a economia opera acima de sua capacidade produtiva, está sobreaquecida.

"No entanto, para a atividade futura, há elementos que sugerem uma desaceleração, tal como o maior aperto das condições financeiras. De todo modo, o Comitê ressalta que a economia tem surpreendido e apresentado notável resiliência", avaliou o BC, na ata.

