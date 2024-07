A- A+

dados Banco Central registra vazamento no Pix, com exposição de dados de quase 40 mil chaves Segundo Banco Central, dados de clientes da 99Pay Instituição de Pagamento S.A foram vazados

O Banco Central (BC) comunicou novamente o vazamento de dados no Pix. Desta vez, foram expostos dados cadastrais de quase 40 mil chaves Pix que estavam sob responsabilidade da 99Pay Instituição de Pagamento S.A. Este foi o sexto comunicado do BC de vazamentos de dados no Pix neste ano.

Não foram expostos dados sensíveis, como senhas ou saldos. As informações vazadas são cadastrais, como CPF, número de conta, que não permitem a movimentação de recursos ou o acesso às contas.

No total, vazaram informações cadastrais de 39.088 chaves Pix.

Os problemas aconteceram entre 26 de junho a 2 de julho. As pessoas que tiveram seus dados expostos serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking da instituição em que a chave Pix foi cadastrada.

Segundo o BC, foram adotadas as ações necessárias para apurar o vazamento. "Serão adotadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente", diz a autoridade financeira em nota.

Vazamentos

Este já foi o sexto vazamento de dados cadastrais de chaves Pix neste ano. Só em abril, o BC comunicou a exposição de informações de três instituições diferentes, afetando no total mais de 130 mil chaves.

O mais recente foi o caso da Instituição de Pagamento S.A. (IUGU) e da PAGCERTO Instituição de Pagamento em junho. Foram expostos dados cadastrais de 3.020 chaves Pix sob responsabilidade das instituições.

