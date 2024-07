Governo e Banco Central aprovam regras que vão permitir Pix por aproximação

A- A+

Sucesso absoluto, o Pix deve ficar mais fácil de usar. O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiram alterar regras para permitir a simplificação no uso do sistema de pagamentos instantâneos, inclusive possibilitando o pagamento por aproximação.



O BC ainda não informou a data de lançamento, mas quando a função estiver disponível para o público não será mais necessário abrir o aplicativo do banco para realizar um Pix.





As alterações foram realizadas nas normas do Open Finance e vão permitir, além da simplificação do uso do Pix, a ampliação do escopo de instituições que são obrigadas a participar do Open Finance, assim como a criação da estrutura de governança definitiva do ecossistema.

Em relação à simplificação da jornada de iniciação de pagamentos, as novas regras do Open Finance irão diminuir etapas nos pagamentos online e possibilitarão a oferta de Pix nas carteiras digitais, as chamadas wallets. A mudança abrirá espaço para a realização de pagamentos por aproximação com o Pix, permitindo que o usuário realize a transação sem a necessidade de acessar o aplicativo de sua instituição financeira.

As novas regras ampliam o escopo de instituições que participam do ecossistema do Open Finance, passando a abranger instituições financeiras que são relevantes em segmentos, como por exemplo investimento e operações de câmbio. Segundo o BC, a base de potenciais clientes beneficiados pelo Open Finance vai alcançar 95% dos usuários do Sistema Financeiro Nacional.

O Banco Central também aprovou a estrutura definitiva de governança do Open Finance pavimentando o seu desenvolvimento mais rápido. Essa governança definitiva passará a ter personalidade jurídica e estrutura organizacional próprias.

O Open Finance já permite que os consumidores brasileiros tenham acesso a múltiplos benefícios gerados por soluções criadas pelas instituições participantes, como agregadores e gerenciadores financeiros; oferta de crédito mais barato; maior facilidade para portabilidade de crédito e de salário; economia com cheque especial; e oferta de melhores oportunidades de investimentos.

Conforme o BC, a partir do Open Finance, as instituições financeiras irão criar Super Apps, consolidando todas essas soluções e informações em um único aplicativo, facilitando ainda mais a experiência do cliente e a oferta de novos produtos e serviços financeiros.

