Plano Safra Banco do Nordeste: agricultores direcionaram 15% dos financiamentos para mecanização no campo Segundo Banco do Nordeste, recursos foram destinados à compra de tratores e outros equipamentos de pequeno porte

Entre julho de 2023 e junho de 2024, o Banco do Nordeste (BNB) financiou cerca de R$ 1,3 bilhão em mecanização agrícola, beneficiando agricultores familiares através do Plano Safra 2023-2024. Os recursos foram destinados à compra de tratores e outros equipamentos de pequeno porte.

De acordo com Luiz Sérgio Farias Machado, superintendente de Agronegócio e Microfinança Rural do BNB, esse valor representa 15% do total de crédito liberado no Plano Safra e reflete o avanço da agricultura familiar. “A mecanização no campo aumenta a produtividade, melhora as condições de trabalho e eleva a renda e a qualidade de vida dos agricultores. Além disso, contribui para uma produção de alimentos mais sustentável”, afirma.

O Plano Safra 2023-2024 foi o primeiro a destinar recursos específicos para a aquisição de máquinas agrícolas, com destaque para a compra de 233 tratores para pequenas propriedades. Segundo Luiz Sérgio, os equipamentos financiados são adaptados às necessidades da agricultura familiar, com fácil manuseio e configurações adequadas a esses empreendimentos. Para incentivar a mecanização, o BNB está divulgando as linhas de crédito em eventos e enviando agentes de crédito do Agroamigo às comunidades rurais.

No Plano Safra 2024-2025, o BNB está operando R$ 10,3 bilhões em crédito para a agricultura familiar, um aumento de 18% em relação ao período anterior, com R$ 1,8 bilhão a mais em recursos.

