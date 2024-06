A- A+

Plano Safra Banco do Nordeste conquista resultado histórico no Plano Safra da Agricultura Familiar 2023/2024 São R$ 8,7 bilhões aplicados, marca é 87% maior do que o realizado no exercício anterior

O Banco do Nordeste conquistou resultado histórico no Plano Safra da Agricultura Familiar referente aos anos 2023 e 2024. O resultado é fruto de R$ 8,7 bilhões aplicados e equivale a um acréscimo de 87% a mais comparado com o exercício anterior.

O número superou a meta do Banco e representou 102,4% dos R$ 8,5 bilhões projetados até o final de junho. Os valores estão pulverizados em mais de 665 mil operações de crédito.

Os produtores que formam esse grupo em Pernambuco receberam mais de R$ 970,5 milhões nesta edição do Plano Safra da Agricultura Familiar. O crescimento no volume de recursos contratados no estado foi de 81,51%, em relação ao exercício anterior (R$ 534,7 milhões).

O presidente do BNB, Paulo Câmara, destacou que o crédito de qualidade chegou a quem precisa de apoio financeiro para continuar produzindo alimentos para a mesa dos brasileiros e comemorou a meta cumprida antes do prazo

"A aplicação dos recursos em atividades produtivas no meio rural é a concretização da missão do Banco do Nordeste de promover o desenvolvimento da região, priorizando segmentos com pouco acesso ao sistema bancário tradicional”, finalizou o executivo.

Entre as iniciativas do Banco do Nordeste para a expressiva ampliação dos resultados frente ao exercício anterior estão a expansão do atendimento do Agroamigo, programa de microfinança rural do BNB, que cresceu o quantitativo de agentes em menos de um ano, e que atua com microcrédito rural em toda área de atuação da instituição. O número passou de 1.066 no ano passado para 1.285.

Plano Safra

O Plano Safra 2023/2024 é um programa do Governo Federal para apoiar o setor agropecuário, oferecendo linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas para os produtores rurais, desde os agricultores familiares até os mega produtores. No âmbito do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), estão o crédito rural e os programas destinados a médios e grandes produtores.

