Empresas Pernambuco é o terceiro Estado do Nordeste com mais empresas; confira detalhes O Cadastro Central de Empresas de 2022 apontou que o Estado tem 227.898 mil empresas e ficou abaixo apenas da Bahia e do Ceará

Com 227.898 mil, Pernambuco foi o terceiro Estado do Nordeste com mais empresas, de acordo com o Cadastro Central de Empresas de 2022. O Estado pernambucano ficou abaixo apenas da Bahia (419.394 mil unidades) e do Ceará com 241.524 mil empresas.

Do total de empresas, 192.769 mil são entidades empresariais, 33.116 mil entidades sem fins lucrativos e 2.013 mil empresas de administração pública. Cada uma delas ocupa mais de 1,3 milhão, 151.592 mil e 449.364 mil pessoas, respectivamente.

No Estado, 62,7% do total de empresas se concentra em 10 municípios, são eles: Recife (85.327), Jaboatão dos Guararapes (15.746), Caruaru (15.314), Petrolina (13.467), Olinda (11.083), Paulista (6.445), Cabo de Santo Agostinho (5.018), Garanhuns (4.313), Santa Cruz do Capibaribe (3.798) e Vitória de Santo Antão (3.438).

Comércio

Em Pernambuco, a maior concentração de empresas está no comércio, em atividades como reparação de veículos automotores e motocicletas (75.132), atividades administrativas e serviços complementares (21.528), outras atividades de serviços (19.849) e atividades profissionais, científicas e técnicas (17.699).

Em relação ao número de pessoal ocupado no comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas é o segmento que ocupa mais pessoas com 369.178, seguido de administração pública e seguridade social (284.129) e indústrias de transformação (210.054).

Os locais com 0 a 4 pessoas assalariadas ocupadas são maioria e correspondem a 79,11% do total de empresas em Pernambuco.

Mais homens

No Estado, os homens são maioria no número de pessoal ocupado assalariado (905.212 mil), representando 56,2%, enquanto as mulheres somam 706.400 mil (43,8%).

A tendência também se estende no salário. Os homens têm o salário médio mensal (em salários mínimos) maior que o das mulheres em quase todos os grupos de atividades, exceto em água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, transporte, armazenagem e correios, atividades imobiliárias, construção, outras atividades de serviços, organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais.

