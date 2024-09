A- A+

Desenvolvimento Banco do Nordeste disponibiliza R$ 25 milhões para fomento do desenvolvimento de soluções inovadoras Edital prevê apoiar projetos inovadores que impulsionem a produtividade da região com recursos entre R$ 300 mil e R$ 1,5 milhão

Banco do Nordeste (BNB) lança o maior edital da história do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci), em parceria com o Governo do Maranhão. O acordo vai disponibilizar R$ 25 milhões para o fomento do desenvolvimento de soluções inovadoras para a área de desenvolvimento territorial sustentável e regenerativo.

Cada projeto selecionado pode receber apoio de R$ 300 mil a R$ 1,5 milhão do Fundeci. A cerimônia de lançamento ocorreu na última quarta-feira (4) em São Luís do Maranhão.

Por meio de recursos não reembolsáveis, o edital prevê apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação dedicados à criação ou difusão de tecnologias sustentáveis e/ou regenerativas em pelo menos um dos elos das cadeias produtivas apoiadas pelo Banco em sua área de atuação - Região Nordeste e parte dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais.

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, explicou os impactos positivos dos recursos oriundos do Fundeci.

“O Edital Fundeci, o maior da história, com crescimento de recursos da ordem de 25% em relação ao anterior, é lançado hoje com a perspectiva de promover a capacidade de pesquisa e inovação nos estados de nossa área de abrangência, fortalecendo a academia e as instituições que promovem o conhecimento e a inovação. Esta é a missão do Banco do Nordeste, promover o crescimento econômico em conjunto com o desenvolvimento social e a proteção ambiental, gerando o progresso sustentável de nossa Região”, destacou.

Inscrições

Para esta edição, podem ser inscritos projetos desenvolvidos por instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, como fundações, universidades, autarquias e outras entidades da Administração Pública Direta ou Indireta, desde que se proponham a realizar trabalhos de pesquisa, desenvolvimento, inovação e difusão.

Os valores podem ser destinados para investimentos em recursos humanos, equipamentos, material permanente e de consumo, serviços de terceiros e outras despesas, como combustível, obras civis de adequação de instalações existentes, despesas administrativas e material de expediente.

Para o governador do Maranhão, Carlos Brandão, o estado tem potencialidades na área de pesquisa e geração de conhecimento que podem ser impulsionadas com recursos do Fundeci.

“O nosso estado está se desenvolvendo. E para isso tem que ter pesquisa, tecnologia e inovação. Esse edital vem exatamente para ampliar as oportunidades de investimento que já realizamos por meio da Fapema e das nossas universidades. Assim, vamos poder alcançar mais segmentos e garantir mais capacitação às nossas atividades produtivas”, assegurou.

Edital Fundeci 01/2024

As inscrições de projetos interessados em acessar os recursos do Edital Fundeci 01/2024 podem ser realizadas até o dia 14 de outubro, por meio do site do Banco do Nordeste, onde também está disponível o edital completo.

Para acessar o edital, os projetos devem ter um período de execução entre 14 e 36 meses e abordar pelo menos uma das linhas temáticas definidas: Agroecologia, Bioeconomia, Biotecnologia, Cidades inteligentes e sustentáveis, Desenvolvimento Regenerativo, Economia Circular, Geração, certificação e comercialização de créditos de carbono, Impacto Socioeconômico, Restauração de Ecossistemas e Reutilização de Resíduos Sólidos.

O diretor de Planejamento do Banco do Nordeste, Aldemir Freire, ressaltou que o foco central da iniciativa de disponibilizar recursos não reembolsáveis dessa natureza é o impulsionamento às condições de pesquisa e inovação na Região.

“A partir das aplicações dos recursos do Fundeci, buscamos impulsionar a melhoria da produtividade e competitividade dos setores econômicos regionais e contribuir para a inovação, adaptação e ajuste de processos e técnicas de produção às peculiaridades regionais, reduzindo entraves nas atividades produtivas. Assim, fortalecemos a base tecnológica da Região e promovemos a sustentabilidade dos projetos dos setores produtivos apoiados pelo BNB”, completou.

