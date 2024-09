A- A+

Sustentabilidade Banco do Nordeste e ministérios anunciam plano de transformação ecológica e programação do FNE 2025 O evento pode ser acompanhado pelo canal do Banco do Nordeste no Youtube

Em evento a ser realizado nesta terça-feira (03), às 14h30, no auditório do Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste (BNB), o secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Ramalho Dubeaux, e o presidente do BNB, Paulo Câmara, apresentarão o Plano de Transformação Ecológica (PTE) e a programação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para 2025.

O Plano de Transformação Ecológica (PTE) é uma iniciativa do Ministério da Fazenda voltada para o desenvolvimento sustentável, promovendo operações de crédito que incentivam práticas empresariais em harmonia com o meio ambiente e seus biomas. O programa busca integrar princípios ecológicos aos novos negócios, orientando investimentos e ações que respeitem e preservem a natureza.

Após a introdução do PTE, a Diretoria do BNB, acompanhada por representantes de governos estaduais, Ministérios, Sudene, Consórcio Nordeste e Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), apresentará a projeção do FNE para 2025.

O evento pode ser acompanhado pelo canal do Banco do Nordeste no Youtube.

- Evento: Plano de Transformação Ecológica e Programação FNE 2025

- Data: 03 de setembro de 2024 (terça-feira)

- Horário: 14h30

- Local: Auditório do Gabinete da Presidência do BNB (Av. Silas Munguba, 5700 – Bloco C – Passaré – Fortaleza)

