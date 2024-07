A- A+

Crédito Banco do Nordeste e Sebrae se unem para impulsionar pequenos negócios Primeiro contrato de crédito do convênio foi assinado hoje em Maceió

O Banco do Nordeste e o Sebrae estabeleceram uma parceria estratégica visando facilitar o acesso a crédito para micro e pequenas empresas, além de microempreendedores individuais (MEIs) na região. O lançamento do convênio, integrado ao Programa Acredita do Governo Federal, foi marcado pela assinatura da primeira operação financeira que ocorreu hoje em Maceió, envolvendo a empresa Produtos Pardal, especializada na fabricação e comercialização de alimentos tipo petisco no bairro do Jacintinho, na capital alagoana.

Durante a solenidade realizada no auditório do Sebrae Alagoas, os presidentes do BNB, Paulo Câmara, e do Sebrae, Décio Lima, formalizaram o acordo. Sob os termos do convênio, o Sebrae disponibiliza recursos que cobrem até 80% da garantia das operações de crédito destinadas a esse público, por meio do Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas (Fampe). O programa adota um modelo de crédito assistido, oferecendo orientação e consultoria para que os empreendedores possam utilizar os recursos de maneira mais eficiente em seus negócios.

Com a expectativa de fortalecer o segmento de crédito para microempresas, o Banco do Nordeste busca superar os R$ 6 bilhões em contratações realizadas em 2023 com micro e pequenas empresas em sua área de atuação, abrangendo todo o Nordeste, parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

“No primeiro trimestre de 2024, já tivemos um aumento de 13% no volume de contratações com relação ao mesmo período do ano passado. A parceria com o Sebrae vai fazer com que avancemos ainda mais no objetivo delimitado pelo presidente Lula que é fazer o Brasil crescer. As micro e pequenas empresas são as maiores geradoras de empregos do país e oferecer crédito a esse segmento é ajudar a desenvolver o Nordeste e o Brasil”, afirmou o presidente do BNB.

Décio Lima, presidente do Sebrae, enfatizou que o Programa Acredita visa transformar a vida de muitas pessoas, oferecendo oportunidades para construir renda e gerar empregos. Ele ressaltou a importância das micro e pequenas empresas, que representam cerca de 95% das empresas brasileiras e desempenham um papel vital na economia nordestina.

“Nós precisamos chegar no micro e no pequeno empreendedor e mostrar para ele que existe esse crédito com garantia. Um crédito que nós vamos desenvolver de forma assistida. E, desse crédito, quem é mais merecedor é o povo nordestino e sua economia forjada nos pequenos negócios”, ressalta.

A primeira operação do convênio beneficiou a empresa Produtos Pardal, que produz uma variedade de alimentos tipo petisco como amendoim frito, castanhas e pimentinhas. Para Jario Federizi, proprietário da empresa, o crédito veio em momento oportuno.

"Os clientes estão demandando mais e estou com capacidade limitada; o crédito vai me ajudar a expandir o negócio, aumentar a capacidade produtiva e renovar o maquinário", comemorou.

Jario iniciou seu negócio com base em uma ideia de sua mãe e viu sua produção crescer significativamente ao longo dos anos, agora comercializando seus produtos em mercados, bares e restaurantes de diversas localidades. Com o apoio do crédito e da consultoria empresarial proporcionados pelo programa, ele planeja não apenas expandir sua produção, mas também relocalizar sua empresa para um espaço maior, vislumbrando um futuro de crescimento contínuo.

