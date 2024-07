Setor de logística fortalece economia do Nordeste

A- A+

Com investimentos significativos em infraestrutura e tecnologia, o setor de logística tem experimentado um crescimento notável no Nordeste, transformando-se em um pilar fundamental para impulsionar a economia regional. Muitas empresas nacionais e internacionais têm encontrado na região não apenas um mercado promissor, mas também um ambiente propício para expansão e inovação. Diante deste cenário favorável, será realizada a primeira edição da Multimodal Nordeste, de 6 a 8 de agosto, no Recife Expo Center.

De acordo com o presidente da Associação Nordestina de Logística (Anelog) e sócio-diretor da FOCUS-TRIGUEIRO Consultoria & Treinamento, Fernando Trigueiro, o setor de logística tem vocação para crescer exponencialmente no Nordeste. “Temos 1,6 milhão de km² de área, o que representa aproximadamente 18% do território brasileiro, precisamos ter os meios de transporte adequados, as estradas em bom estado, usar mais a cabotagem e melhorar a mobilidade nos grandes centros urbanos. Logística requer velocidade. As empresas já entenderam que precisam melhorar os processos de logística sob pena de perder competitividade”, analisa.

Outra preocupação de quem lidera o setor de logística é o déficit de mão de obra especializada. “Temos poucos cursos superiores voltados à logística. Quem quer trabalhar nesse setor precisa estar sempre atualizado, utilizar a inteligência artificial para trabalhar para o homem. Outra questão é o investimento em sustentabilidade, seja na emissão de carbono ou no descarte do lixo, por exemplo, que ainda precisam ganhar mais força no mercado da Região”, enfatiza o sócio diretor da Multimodal Nordeste, Domênico Carneiro.

Levantamento realizado pelo setor indica que o crescimento na região chega a 3% ao ano. Um dos principais motores desse crescimento tem sido a modernização dos portos, essenciais para o escoamento da produção local e para a facilitação do comércio internacional. Portos como o de Suape, em Pernambuco, e o Porto de Salvador, na Bahia, têm se destacado não apenas pela movimentação de cargas, mas também pela adoção de tecnologias que otimizam operações e reduzem custos logísticos.

Foto: Thiago Medeiros

“Além dos portos, a malha rodoviária tem sido alvo de melhorias constantes, com novas estradas e duplicações que facilitam o transporte terrestre de mercadorias. Isso não apenas encurta distâncias, mas também aumenta a eficiência das operações logísticas, tornando a região mais competitiva no cenário nacional”, acredita o sócio diretor da Multimodal Rodrigo da Fonte.

Outro ponto é o investimento em centros de distribuição e hubs logísticos. Grandes empresas têm escolhido o Nordeste para instalar seus centros de distribuição, aproveitando não apenas a localização estratégica, mas também os incentivos fiscais oferecidos por alguns estados da região. Isso tem gerado empregos diretos e indiretos, dinamizando a economia local.

Aliás, após a pandemia de Covid-19, o comércio eletrônico recebeu um grande impulso. Tanto que refletiu na ocupação dos galpões no Nordeste. Isso porque, anteriormente, os principais ocupantes eram indústrias de bens de consumo, enquanto em 2023, empresas de transporte e logística passaram a ser os principais clientes.

Profissionais do setor que queiram se atualizar sobre esse e outros temas podem conferir a Multimodal Nordeste 2024 que já está com credenciamento aberto no site https://multimodalnordeste.com.br . A feira acontecerá no Pavilhão Sul do Recife Expo Center com a participação de mais de 80 marcas e uma expectativa de movimentação econômica superior a R$ 250 milhões. Nos três dias de evento, são esperadas aproximadamente 5 mil pessoas, entre especialistas, empresários e autoridades para discutir as tendências e desafios da logística multimodal na região.

“A Insight Feiras e Negócios assina toda a produção, execução e realização da feira Multimodal Nordeste. Sabemos do impacto desse setor para impulsionar o desenvolvimento de toda a região e acreditamos que a feira promoverá um grande encontro entre fornecedores e compradores, proporcionando muito networking e bons negócios”, declara a sócia diretora Tatiana Menezes.

O evento tem o patrocínio do Complexo Industrial Portuário de Suape, da NEQ Empilhadeiras, apoio da Mais Vida Cobertura Médica e Travelex Bank, além do apoio institucional da Associação Nordestina de Logística (Anelog) e da Associação Comercial de Pernambuco (ACP).

LOCAL - O Recife Expo Center está sendo erguido em uma área total de 8 mil m². Terá um pavilhão com 4.100 m², um auditório para 1.500 pessoas e dez salas multifuncionais com capacidade de 100 até 190 pessoas. Acompanhe as redes sociais e fique por dentro das atualizações do Recife Expo Center (@recifeexpocenter) e o site www.recifeexpocenter.com.br

Serviço:

Data: 6 a 8 de agosto de 2024

Horário: 14h às 20h

Local: Recife Expo Center – Pavilhão Sul

Endereço: Cais Santa Rita, 46, São José, Recife – PE.

Instagram: https://www.instagram.com/feiramultimodalne

Site: https://multimodalnordeste.com.br

