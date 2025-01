A- A+

europa BCE reduz taxa básica de juros para 2,75% O nível atual das taxas do BCE continua "restritivo" para a economia, afirma a presidente do Banco Central

O Banco Central Europeu (BCE) reduziu, nesta quinta-feira(30), sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual para apoiar a atividade em um contexto de fraco crescimento na zona do euro.

O quinto corte na taxa desde junho levou para 2,75% sua taxa de depósito, referência para empréstimos na economia real, em linha com as expectativas da maioria dos economistas.

E os cortes podem continuar, sugeriu a presidente do BCE, Christine Lagarde, sem dar prazos precisos.

O nível atual das taxas do BCE continua "restritivo" para a economia, "não estamos em um nível de taxa neutro" para o crescimento, o que significaria que a medida monetária fechou seu ciclo, acrescentou.

Nessas condições, é "muito cedo" para decidir "quando devemos parar" de reduzir as taxas.

Essa medida significa que os aumentos dos juros em 2023, para compensar a alta inflação pelos preços da energia e recuperação pó-pandemia, foram superados.

"O processo de desinflação está no caminho certo" na zona do euro, disse o BCE, que espera o retorno à meta de 2% até o final deste ano.

O aumento dos preços na zona do euro no último trimestre de 2024, de até 2,4% em dezembro, fica assim relativizado.

Dados divulgados pela Eurostat nesta quinta-feira mostram que o crescimento estagnou no final de 2024, principalmente devido ao fraco desempenho da Alemanha e da França, as duas maiores economias do bloco, atingidas pela instabilidade política e desafios estruturais.

"Fatores desfavoráveis continuam pesando sobre a economia, mas o aumento da renda real e a flexibilização progressiva dos efeitos da política monetária restritiva devem sustentar uma recuperação gradual da demanda", disse o comunicado.

O Federal Reserve (banco central dos EUA, Fed) optou na quarta-feira por manter as taxas inalteradas - em uma faixa entre 4,25% e 4,50% - diante da alta inflação e de um mercado de trabalho considerado sólido.

O presidente americano, Donald Trump, "exigiu" que "as taxas de juros fossem reduzidas imediatamente".

