A- A+

BALANÇO Black Friday: vendas atingem maior patamar desde 2022, diz consultoria Segundo Neotrust, faturamento com as promoções neste ano chega a R$ 8,6 bilhões, 10,9% maior em relação ao ano passado

A proximidade com o pagamento da primeira parte do décimo terceiro salário, as promoções superiores a 50% e um parcelamento de até 20 vezes já fazem da Black Friday deste ano a melhor desde 2022, de acordo com levantamento feito pela consultoria Neotrust a pedido do Globo.

Entre a última quinta-feira e a tarde deste domingo (15h), o varejo já somou um faturamento de R$ 8,6 bilhões com as promoções da Black Friday.

O dado, segundo a consultoria, é 10,9% maior em relação ao mesmo período do ano passado e o mais alto em dois anos até agora. Os dados das vendas de hoje só serão contabilizados amanhã.

— A Black Friday deste ano encontra um cenário de taxa de desemprego menor do que em 2023. Além disso, houve o pagamento da primeira parcela do 13º salário no dia 30 de novembro. Então, temos um consumidor capitalizado e com boas promoções, impulsionando o crescimento. E, para finalizar, sabemos que é uma época boa para adiantar os presentes natalinos — afirma Juliana Lorenzetti, diretora da Neotrust Confi.

Segundo os varejistas, grande parte dos consumidores continuou com as compras depois de sexta-feira. Ontem, o varejo registrou R$ 1,9 bilhão em faturamento, 21,95% a mais que em 2023. De acordo com a Neotrust, a categoria mais vendida até o momento é a de eletrodomésticos, que tem 16,6% de participação e crescimento de 5,2%.

Para o economista e consultor de varejo Maurício Aberlardo, o consumidor já se programa com antecedência para a data, reservando parte do orçamento. Além disso, as redes varejistas estão mais agressivas em suas promoções, com parcelamentos estendidos e estratégias baseadas no comportamento do usuário.

— Além disso, estamos vendo uma concorrência maior, com mais plataformas asiáticas que iniciaram o movimento já no início do mês, com o Dia do Solteiro, e uma ação constante dos fabricantes. Hoje, literalmente, todo mundo aderiu à Black Friday — afirma Aberlardo.

Além da internet, as lojas físicas de moda, vestuário, confecção e calçados também apresentaram resultados positivos na Black Friday deste ano, segundo um levantamento feito pela Linx, do grupo StoneCo.

Na sexta-feira, houve aumento de 23% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2023 e de 33% em relação ao dia anterior. O mesmo ocorreu com os marketplaces, que registraram alta de 24%.

Para Rafael Reolon, diretor da Linx, os dados provam que a Black Friday deixou de ser um dia de promoções e passou a ser uma semana ou até um mês repleto de descontos e benefícios para os consumidores.

— A data ganha cada vez mais força no Brasil e se tornou uma estratégia importante para os varejistas alavancarem as vendas em todo o mês de novembro. No dia da Black Friday, é possível observar um pico de vendas nos e-commerces próprios, o que reforça ainda mais a relevância da data — afirma Reolon.

Veja também

Trabalho Sindicatos convocam greve em fábricas da Volkswagen na Alemanha