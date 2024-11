Black Friday: vendas online crescem mais de 8% e faturamento chega a R$ 4,2 bilhões

A- A+

As vendas on line da Black Friday deste ano somaram R$ 4,27 bilhões, alta de 8,4% em relação ao mesmo dia do ano passado, quando o faturamento chegou a R$ 3,94 bilhões. Em unidades vendidas, foram 20,67 milhões de produtos ante 18,88 milhões em 2023, um aumento de 9,4%.

O levantamento é da Neotrust Confi, empresa de soluções para o varejo online. Os dados foram coletados junto a mais de 5 mil varejistas online do país.

Apenas na quinta-feira, dia que antecede a promoção, as vendas pelo e-commerce totalizaram R$ 1,7 bilhão, 5,3% a mais do que no mesmo dia de 2023. No total entre quinta e sexta, foram vendidos 33,02 milhões de produtos, com tíquete médio de R$ 180,7. O total do faturamento nos dois dias foi de R$ 5,97 bilhões.

A expectativa da Neotrust Confi é que até este domingo, período em que os varejistas mantêm as promoções, as vendas on line registrem um crescimento de 9,1% em relação a 2023, somando R$ 9,3 bilhões.

“O e-commerce brasileiro continua sua trajetória ascendente, com um significativo aumento no faturamento e no volume de pedidos em comparação ao ano anterior", disse em nota Juliana Lorenzetti, diretora da Neotrust Confi.

Na próxima segunda-feira, acontece a chamada Cyber Monday, data comercial voltada à venda de eletrônicos e eletrodomésticos, o que deve incrementar ainda mais as vendas desse período.

Cartão de crédito supera pix

A boa performance das vendas, segundo a Neotrust, se deve ao casamento da data com o pagamento da primeira parcela do 13º salário. O faturamento das vendas online está crescendo 13,8% este ano até agora.

Pelos números da NielsenIQ Ebit Brasil o volume bruto de mercadorias vendidas na Black Friday de 2024 subiu 6,2% na comparação anual. Na quinta-feira, a alta foi de 7,4% ante as vendas de um ano antes.

De acordo com levantamento do portal E-Commerce Brasil, que acompanha o comércio eletrônico no país, entre os meios de pagamento mais utilizados, o cartão de crédito teve alta de 5 pontos em relação a última edição da Black Friday, atingindo 60,2% dos consumidores.

O pix teve diminuição de quase 1,5 ponto percentual, com 26,1% da distribuição total. O levantamento considera as vendas até 17h59 de ontem. Entre os produtos mais comprados pelos consumidores estão, nessa ordem: eletromésticos, eletrônicos, telefones, moda e acessórios, ar e ventilação, informática, beleza e perfumaria, móveis, eletroportáteis e automotivo.

Veja também

Empreendedorismo Discriminação ainda é desafio para empreendedores LGBTQIA+