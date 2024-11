A- A+

Comércio Black Friday no Recife: movimentação inicia tímida, mas ganha aumento do público durante o dia A expectativa dos lojistas do comércio popular e shopping centers é de que o fluxo aumente também no fim de semana

Clima da Black Friday 2024 foi de ritmo crescente no Recife. A sexta-feira de descontos iniciou de forma discreta pela manhã, mas teve o movimento aquecido pela presença do público ao longo do dia. A reportagem da Folha de Pernambuco visitou locais como o centro da cidade e os shoppings RioMar e Boa Vista, para acompanhar a desempenho da data positiva para os comerciantes.

No centro do Recife, tradicional polo de comércio popular, as vitrines estavam repletas de anúncio de descontos e chamadas para os descontos, o número de pedestres era baixo no turno da manhã. Lojistas, no entanto, estavam otimistas e esperançosos para a chegada da tarde junto à expectativa da alta das vendas no período.

"Estamos preparados para um aumento no movimento, especialmente com os clientes buscando presentes de fim de ano e itens em oferta", afirmou Aurélio Santos, comerciante local.

Já nos shoppings, a situação foi diversa. No RioMar Recife, as vitrines destacavam promoções em eletrodomésticos, roupas e eletrônicos.

No período da tarde, o centro comercial recebeu alta movimentação dos clientes em busca de preços abaixo da média. Sobre a organização das campanhas para atrair o maior número de clientes, o engajamento dos lojistas foi grande.

A gerente de loja de roupas Blunch, Alicia Moraes de 24 anos, mencionou o impacto positivo das promoções e como se organizaram para aumentar as vendas na data tão aguardada.

"Entramos na Black Friday com promoções em toda a loja. Fizemos araras com 50% e 30% de desconto. Nossa estratégia foi reduzir margens para atrair clientes, e está dando muito certo. Graças a Deus, estamos vendendo bem acima do esperado", relatou. A gerente também informou que a loja reforçou o quadro de funcionários e o estoque, priorizando produtos e cores com maior procura para atender à demanda da data.

Consumidores

Entre os consumidores, as reações foram variadas. Maria Aparecida, aposentada de 72 anos, comentou: "Os preços estão bons, mas ainda não sei se vale a pena em relação a promoções de outros períodos do ano". Já Márcio Conceição, bombeiro de 48 anos, expressou otimismo, dizendo que guardou dinheiro para aproveitar as promoções. "Eu junto dinheiro para a Black Friday e gasto com consciência aproveitando as promoções. Acho muito mais vantajoso", afirmou.

A gerente da Blunch também destacou mudanças no comportamento do consumidor, citando que a pesquisa de preços e a preferência por compras online têm influenciado o movimento nas lojas físicas. Mesmo com o início mais lento, lojistas ainda apostam em um aumento significativo do fluxo nos próximos dias, especialmente com a proximidade das festas de fim de ano.

