comércio Black Friday: Conheça a origem da temporada de compras com descontos Referência mundial de promoções, data começou nos EUA e chega em 2024 com expectativas altas para esta sexta-feira

A Black Friday é uma das datas mais aguardadas pelos consumidores ao redor do mundo. Criada nos Estados Unidos, ela se popularizou pelo impacto no setor varejista, atraindo milhões de pessoas em busca de promoções. Este ano, a data será celebrada no Brasil e globalmente na sexta-feira, 29 de novembro. Mas por que ela tem esse nome, e como conquistou tanto espaço no calendário comercial?



Por que a Black Friday é chamada assim?

O nome "Black Friday" tem origens controversas e diversas interpretações. A expressão foi registrada pela primeira vez em 1869 nos Estados Unidos, mas não tinha relação com compras. Naquele ano, dois investidores, Jay Gould e James Fisk, tentaram monopolizar o mercado de ouro do país.

O plano fracassou e, em uma sexta-feira, o valor do metal despencou, levando empresas e indivíduos à falência. Essa sexta-feira ficou marcada como "Black Friday" pela calamidade financeira.

Décadas depois, na década de 1960, o termo ressurgiu com outro significado. Policiais da Filadélfia começaram a usá-lo para descrever o trânsito intenso que ocorria no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças, quando milhares de consumidores lotavam as ruas em busca de ofertas.

Embora inicialmente tivesse uma conotação negativa, o comércio local percebeu a oportunidade de transformar o caos em um evento comercial.

A narrativa evoluiu novamente, associando o termo a uma perspectiva econômica positiva: a expressão "voltar ao azul" (ou 'back to black', em inglês) passou a representar o momento em que as lojas saíam do prejuízo e alcançavam lucros significativos, graças ao aumento das vendas.

Este ano, a Black Friday acontece em 29 de novembro, na última sexta-feira do mês, como de costume. Nos Estados Unidos, a data é sempre realizada no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças, enquanto no Brasil, ela foi incorporada ao calendário comercial em 2010.

Desde então, a Black Friday no Brasil cresceu em relevância, com promoções que abrangem tanto lojas físicas quanto plataformas digitais. Em 2023, a data movimentou cerca de R$ 7,2 bilhões no comércio eletrônico, de acordo com a ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico).

A expectativa para 2024 é de um aumento de 10,18% nas vendas, atingindo R$ 7,93 bilhões somente nas compras online.

A Black Friday ao redor do mundo

Embora tenha nascido nos Estados Unidos, a tradição da Black Friday se espalhou para diversos países. No Canadá, lojistas lançaram suas próprias promoções para evitar que consumidores cruzassem a fronteira em busca de ofertas americanas.

No México, a data ganhou o nome de "El Buen Fin" ("O Bom Fim de Semana"), uma adaptação que coincide com as comemorações da Revolução Mexicana. Já no Brasil, a Black Friday tem características próprias, com promoções que muitas vezes se estendem por toda a semana ou até mesmo por todo o mês de novembro.

Como a Black Friday se tornou a maior data do varejo?

O termo "Black Friday" ficou restrito à Filadélfia até os anos 1980. Foi somente nos anos 1990 que começou a ganhar notoriedade nacional nos EUA. Na década de 2000, com o crescimento do comércio online, a data consolidou-se como o maior evento comercial do ano.

Hoje, além da Black Friday, outra data também movimenta o varejo: a Cyber Monday, celebrada na segunda-feira seguinte e focada em descontos de produtos eletrônicos e tecnologia.

No Brasil, o evento foi adaptado ao calendário comercial, tornando-se uma das principais datas de vendas. A criatividade dos lojistas brasileiros, como a criação de "salas de guerra" para gerenciar as promoções, contribuiu para o sucesso da Black Friday no país.

Para consumidores atentos e bem informados, a Black Friday é uma excelente oportunidade para adquirir produtos com descontos reais. Desde grandes promoções em eletrônicos até ofertas em vestuário, a data promete atrair milhões de pessoas ao redor do mundo.

