TECNOLOGIA iPhone 13 é o queridinho da Black Friday 2024: veja os modelos mais vendidos e procurados no Brasil Apple domina o mercado com produtos entre os mais desejados pelo público

Na Black Friday 2024, o iPhone 13 se destaca como o queridinho dos consumidores brasileiros. Com promoções que chegam a até 35% de desconto, ele lidera as vendas entre os modelos mais acessíveis, enquanto o recém-lançado iPhone 16 Pro Max domina a preferência dos entusiastas da tecnologia.

Essa corrida pelos smartphones da Apple ocorre principalmente em plataformas online e grandes varejistas, impulsionada pela combinação de preços atraentes e a confiança na marca. Mas o que leva tantas pessoas a colocarem o iPhone no topo de suas listas de desejos? A resposta está no equilíbrio entre preço, tecnologia e prestígio que a Apple soube consolidar ao longo dos anos.

Quem está comprando e por quê?

O público dessa Black Friday vai desde jovens em busca de seu primeiro iPhone até veteranos da marca que desejam atualizar seus dispositivos. O iPhone 13, lançado em 2021, atrai um público diversificado devido ao seu custo-benefício: oferece alto desempenho sem o preço elevado dos modelos mais novos.

Segundo dados do Google e da iPlace, a combinação do processador A15 Bionic e uma experiência fluida nas redes sociais e jogos fazem dele a escolha ideal para quem quer desempenho premium por um preço acessível.

Por outro lado, os modelos da linha iPhone 16, lançados em 2024, são o foco para os que buscam o topo de linha em inovação tecnológica, com destaque para o iPhone 16 Pro Max, que se sobressai pela tela de 6,7 polegadas e câmeras avançadas.

A busca por esse modelo reflete uma tendência entre consumidores que desejam estar na vanguarda da tecnologia, mesmo que isso implique um investimento mais alto.

Como encontrar as melhores ofertas?

A Black Friday começou oficialmente em 29 de novembro, mas a caça às ofertas já vinha aquecendo o mercado desde meados de outubro, segundo a agência Conversion. As lojas online, como Amazon e Casas Bahia, se destacam pela agressividade nos descontos, oferecendo o iPhone 13 por R$ 3.449, uma redução significativa frente ao preço original de R$ 4.631. Enquanto isso, o iPhone 14 pode ser encontrado por R$ 3.999 na Amazon, outra excelente opção para quem busca economia.

Já nas lojas físicas, a experiência de compra é enriquecida por promoções exclusivas e brindes, como carregadores e fones de ouvido, tornando-se um atrativo para consumidores que preferem testar os produtos antes de comprar.

Veja o comparativo dos modelos disponíveis:

iPhone 13: Equilíbrio perfeito

Tela: 6,1 polegadas

Processador: A15 Bionic

Preço na Black Friday: a partir de R$ 3.449

Com câmeras competentes e desempenho fluido, o iPhone 13 é perfeito para quem quer uma experiência sólida por um preço justo.



iPhone 14 e 14 Plus: Opções de upgrade

Tela: 6,1 e 6,7 polegadas

Processador: A15 Bionic

Preço na Black Friday: a partir de R$ 3.999

Apesar de ser semelhante ao iPhone 13, o iPhone 14 Plus se diferencia pelo tamanho de tela e bateria de longa duração.



iPhone 15 e 15 Plus: Novidades em custo-benefício

Tela: 6,1 e 6,7 polegadas

Processador: A16 Bionic

Preço médio: R$ 4.749

Esses modelos oferecem a tecnologia mais recente da Apple a um preço intermediário, ideal para quem quer inovação sem pagar pelos recursos Pro.

iPhone 16 e 16 Pro Max: O melhor da linha

Tela: 6,1 e 6,7 polegadas

Processador: A17 Bionic

Preço médio: a partir de R$ 5.699

O iPhone 16 Pro Max é a escolha de quem busca o máximo em desempenho e recursos, especialmente para fotografia e edição de vídeos.

A Apple construiu uma reputação sólida com base na qualidade e na longevidade de seus produtos. Além disso, a exclusividade e o status associados ao uso de um iPhone continuam a ser fatores decisivos para muitos consumidores. Na Black Friday, essas características ganham ainda mais força com descontos que tornam esses dispositivos mais acessíveis.

A popularidade dos iPhones também é impulsionada pelas estratégias de marketing e pelo ecossistema integrado da Apple, que proporciona uma experiência contínua entre dispositivos como MacBooks, iPads e Apple Watches. Isso cria uma fidelidade à marca que se reflete nas vendas.

Com a expansão do comércio eletrônico e a crescente concorrência entre varejistas, espera-se que as promoções de iPhones continuem a ser um destaque nas próximas Black Fridays. A previsão de queda nos preços dos modelos mais antigos à medida que novas gerações são lançadas deve impulsionar ainda mais o acesso a esses dispositivos no Brasil.

