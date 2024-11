Chegou a Black Friday: nas ofertas on-line, todo cuidado é pouco. Veja dicas de segurança

A- A+

Chegou a tão esperada Black Friday 2024, esta sexta (29), que pode ser uma ótima oportunidade para economizar antecipando compras de Natal. No entanto, diante das ofertas on-line de hoje, é preciso redobrar a atenção para escapar de golpes e fraudes.

O Procon-RJ dá dicas de como aproveitar as ofertas on-line de forma segura.



— Antes de realizar uma compra, é importante que o consumidor faça pesquisas sobre a reputação do site. Existem diversas ferramentas disponíveis na internet para que isso seja feito — informa Marcelo Barboza, presidente do Procon-RJ.

Confira dicas para comprar com segurança:

Além de consultar a lista de sites não confiáveis, os consumidores deve seguir algumas precauções ao comprar on-line:

- Verifique a reputação do site: Consulte portais de reclamação como o consumidor.gov.br, e confira se o site apresenta informações claras sobre a empresa, tipo CNPJ, endereço e telefone.

- Confirme a segurança do site: Procure pelo cadeado "HTTPS" na barra de endereços. Fique atento a URLs que imitam grandes marcas com pequenas alterações.

- Desconfie de ofertas muito baixas: Descontos extremamente fora do padrão podem indicar golpes.

- Evite compras em redes públicas: Não compre em lan houses, cybercafés ou locais públicos, onde sua segurança pode ser comprometida.

- Nunca envie cópias de documentos: Não forneça documentos durante o processo de compra, mesmo que solicitado pelo vendedor.

- Escolha meios de pagamento mais seguros: Prefira o cartão de crédito, que oferece proteção em caso de problemas como não entrega ou cobrança indevida.

- O consumidor que tiver dúvidas ou quiser fazer denúncias sobre fraudes pode procurar o Procon de sua cidade ou um dos canais de atendimento da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor.

