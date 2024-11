A- A+

COMPRAS Quer trocar de celular na Black Friday 2024? Veja as ofertas em smartphones Descontos chegam a mais de 50% na Samsung, e fones de brinde na Xiaomi

A categoria de celulares é a segunda mais procurada por consumidores nesta Black Friday, representando 14,51% das intenções de compra, de acordo com o levantamento realizado em outubro deste ano pela agência Conversion. Nesta sexta-feira, lojas focadas no segmento e varejistas apostam em até 50% de descontos e brindes na hora da compra, confira:

Samsung

A marca traz mais de 50% de desconto em smartphones nesta sexta-feira. As promoções acontecem no site da Samsung e também em outras lojas de varejo, veja:

No site da Samsung:

Celular Samsung Galaxy S24, 512GB, 8GB de RAM, de R$ 7.899 por R$ 4.229,10 à vista;

Celular Samsung Galaxy A15 256GB, 8GB RAM, de $ 1.799 por R$ 899,10 à vista;

Celular Samsung Galaxy M35 5G, 8GB RAM, de R$ 2.699 por R$ 1.268,10 à vista;

Celular Samsung Galaxy S24 Ultra, 512GB, 12GB de RAM, de R$ 11.499 por R$ 6.999,30 à vista;

Celular Samsung Galaxy Z Fold6 5G, 512GB,12GB RAM, de R$ 13.799 por R$ 7.498,80 à vista;

Celular Samsung Galaxy A55 5G, 228GB, de R$ 3.099 por R$ 1.799,10 à vista.

Na Casas Bahia

Ofertas valem até este sábado, dia 30 de novembro.

Smartphone Samsung A15 4G - R$ 1469,90 por R$ 899

Smartphone Samsung Galaxy S23 5G - R$ 4.269 po R$ 2.699

Na Magalu

Ofertas valem até esta sexta-feira.

Samsung Galaxy A15, 128gb por R$799 à vista

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, 256gb por R$4299 à vista.

Apple

Na Casas Bahia, até este sábado, o iPhone 13, 128 GB, de R$ 4.631, sairá por R$3.499.

Xiaomi

Na gigante chinesa Xiaomi, as ofertas de smartphones vão até o dia 1 de dezembro, no site da marca e também na página da Xiaomi do Mercado Livre. Algumas promoções incluem fones de brinde, veja:



POCO M4 5G 128GB por R$ 1.499,99, no site oficial da Xiaomi;

POCO X6 5G 8/256gb Branco + Brinde Fone Buds 6 Play por R$ 2.899,99, com frete grátis no site do Mercado Livre;

Xiaomi Redmi 14c 4/256gb Azul + Brinde Fone Buds 6 Play por R$ 1.699,99, com frete grátis no site do Mercado Livre;

Redmi Note 13 5g Br 8/256gb Branco + Brinde Fone Buds 6 Play por R$ 2.499,99, com frete grátis no site do Mercado Livre;

Redmi Note 13 8/256gb Verde + Brinde Fone Buds 6 Play por R$ 1999,99, com frete grátis no site do Mercado Livre.

Motorola

No site da marca, os smartphones chegam a descontos de R$ 874 OFF. Veja alguns destaques:



Moto g24 Power128GB 8GB Ram, de R$ 999 por R$ 764,15 à vista;

Moto g34 5G 256GB 16GB Ram, de R$ 1.299 por R$ 999,00 à vista;

Moto g54 5G 256 GB 16GB Ram, de R$ 1.599 por R$ 1.169,10 à vista;

Moto g04s 128GB 8GB Ram, de R$ 899 por R$ 674,10 à vista;

Moto g85 5G 256GB 16GB Ram, de R$ 2.199 por R$ 1.599,30 à vista;

Motorola Edge 50 Fusion 5G 256GB 16GB Ram, de R$ 2.999 por R$ 2.124,15 à vista.

Na Magalu

Moto G24, 128gb é vendido a R$649 até esta sexta-feira.

Qual é o melhor horário para comprar smartphones na Black Friday?

De acordo com um estudo realizado pela Promobit e antecipado ao Globo, com base nos dados das últimas três edições da Black Friday, a madrugada concentra o maior número de promoções no e-commerce.

O relatório concluiu que, entre 13h desta quinta-feira e 01h da sexta-feira concentram-se as principais promoções. Voltando a ter picos durante a manhã de sexta, entre às 9h e 18h.

