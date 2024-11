Quais são os produtos mais procurados na Black Friday 2024?

A- A+

Nesta Black Friday os eletrônicos e eletrodomésticos estão no topo da lista de desejos dos brasileiros ávidos pelas promoções da data que já entrou para o calendário nacional de consumo.

Essas duas categorias representam 14,5% das intenções de compra, de acordo com levantamento realizado em outubro deste ano pela agência Conversion. Um estudo divulgado pela Confi.Neotrust estimou que, nesta sexta-feira, o evento promocional nas lojas e no comércio eletrônico movimente cerca de R$ 9,3 bilhões.

O relatório da Conversion, que elencou 15 categorias mais procuradas nesta Black Friday, mostra os celulares e smartphones em segundo lugar no ranking dos itens mais desejados com 13,3% de procura, perdendo apenas para os eletrônicos e eletrodomésticos, com 14,5%.

Em seguida estão os itens de moda e vestuário, com 12,1% das intenções de compra. Os calçados ocupam o quarto lugar, com 12,1%. Por último na lista de desejo estão as buscas por pacotes de dados para navegar na internet móvel.

TV ainda é o principal sonho

Uma pesquisa realizada em setembro deste ano pela Zedia, empresa focada em anúncios, mostrou que a alta na procura por eletrônicos neste ano se dá principalmente pelo interesse em adquirir uma TV. Durante a pesquisa, que teve mais de 156 mil respostas, 27,7% das pessoas entrevistadas disseram estar interessadas em comprar uma TV na Black Friday 2024.

A procura do produto também é destaque nos sites comparadores de preço Zoom/Buscapé, que registrou um aumento de 45,31% nas buscas por TVs entre o início de outubro ao dia 11 de novembro.

De acordo com o levantamento feito pelas plataformas, a TV só perde para o vídeo game, com uma crescente de 85,52% nas busca pelo produto, que está no top 10 de produtos mais buscados no site. Em seguida vem a máquina de lavar, com 39,39% de procura.

Mas, em números absolutos, os celulares ainda são os que lideram as buscas de produtos em promoção na internet.

Top 10 produtos com maiores buscas no Zoom/Buscapé em novembro:

Celular Apple iPhone 15 (128GB 6 GB)

Celular Samsung Galaxy S23 (5G 256GB 8 GB)

Console Playstation 5 Slim (1TB Bundle Returnal + Ratchet & Clank)

Celular Samsung Galaxy S23 (Ultra 5G 256GB 12 GB)

Celular Samsung Galaxy A55 (5G 256GB 8 GB)

Celular Samsung Galaxy A55 (5G 128GB 8 GB)

Ar-Condicionado Split Hi Wall Philco (9000 BTUs Controle Remoto Frio PAS9500FA1)

Ar-Condicionado Split Hi Wall LG (Dual Inverter Compact 12000 BTUs Inverter Controle Remoto Frio +AI S3-Q12JAQAL)

Ar-Condicionado Split Hi Wall Springer (Midea 12000 BTUs Inverter Controle Remoto Frio AirVolution Connect 42AFVCI12S5 / 38TVCI12S5)

Geladeira Brastemp (Frost Free French Door Inverse 554 Litros cor Inox BRO85AK)

Em outra pesquisa divulgada pela plataforma Globo Gente, do Grupo Globo, 50% dos consumidores já estão se preparando para as promoções da Black Friday. Neste sentido, 20% revelaram que começam suas pesquisas de produtos um mês antes, enquanto 27% ressaltaram que iniciam essas buscas com antecedência de até três meses.

Os consumidores parecem estar mais exigentes na Black Friday deste ano. De acordo com o relatório da Conversion, 42,4% dos entrevistados pretendem fazer as compras em sites e lojas virtuais. Segundo eles, 54% dos consumidores esperam descontos de no mínimo 30%. Em 2023, o número era de 47%.

Veja também

Concursos e Empregos Concurso BNDES: Cesgranrio divulga notas preliminares do concurso com 150 vagas