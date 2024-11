Black Friday: vendas têm alta de 5,4% nas primeiras doze horas de promoções

A- A+

Com descontos superiores a 50% e promoções com frete grátis e entrega no dia seguinte, as primeiras 12 horas da Black Friday foram marcadas por uma forte procura por eletrodomésticos, celulares, eletrônicos e vestuário. De acordo com dados da Neotrust Confi, empresa de soluções de inteligência para o varejo online, o faturamento no e-commerce entre a meia-noite e às 12h desta sexta-feira chegou a R$ 1,34 bilhão, uma alta de 5,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

A expectativa é que a Black Friday registre, até domingo, um crescimento de 9,1% no faturamento em relação a 2023, somando R$ 9,3 bilhões. Na quinta-feira, o faturamento foi de R$ 1,69 bilhão, maior que o registrado na véspera, com R$ 1,36 bilhão em negócios.

"O e-commerce continua sua trajetória ascendente, com um significativo aumento no faturamento e no volume de pedidos em comparação ao ano anterior", comenta Juliana Lorenzetti, diretora de growth da Neotrust Confi.

A categoria de produtos mais vendida do início da quinta-feira até a manhã desta sexta-feira foi a de eletrodomésticos, que respondeu por 15,2% de participação. Em seguida, aparecem casa (10%), telefonia (10%) e eletrônicos (10%). Vestuário (7,5%) e ar e ventilação (6,5%) também estão entre os segmentos mais buscados.

Na Magalu, a maior procura também foi por eletrodomésticos e eletrônicos, como ventiladores, geladeiras, fritadeiras, ar-condicionado, além de smartphones e móveis.

Jogos de lençol, papel higiênico e azeite

O Mercado Livre também já sente uma demanda maior neste início de temporada de promoções. A plataforma registra alta de 10% nos gastos médios por cliente em relação ao ano passado.

Entre os itens mais vendidos estão jogos de lençol, papel higiênico e azeite. A plataforma destacou ainda um avanço de 75% na venda de perfumes, além de um aumento de 68% em colchões, 58% em tênis e 52% em creatina.

Na quinta-feira, o Mercado Pago, plataforma de pagamento do Mercado Livre, já havia processado mais pagamentos do que em toda a semana de Black Friday do ano passado.

Veja também

