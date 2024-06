A- A+

BNDES BNDES aprova R$ 235 mi para complexos de tratamento de resíduos da Solvi em SP, PR, BA e PI O financiamento corresponde a 95% do total a ser investido no projeto, que contempla complexos de aterros sanitários

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta sexta-feira, 28, ter aprovado um financiamento de R$ 235 milhões à Solví Essencis Ambiental.

Os recursos serão destinados a investimentos em seis complexos de tratamento e destinação de resíduos do Grupo Solví nos Estados de São Paulo, Paraná, Bahia e Piauí.

"Esta é a primeira operação do BNDES de apoio ao tratamento de resíduos sólidos desde a aprovação do novo marco regulatório do saneamento, em 2020", informou o banco de fomento, em nota à imprensa.

O financiamento corresponde a 95% do total a ser investido no projeto, que contempla complexos de aterros sanitários e outras infraestruturas que possuem tecnologias para "tratamento e valorização de resíduos e aproveitamento energético", as chamadas unidades de valorização sustentável (UVSs).

As instalações contempladas pelos investimentos ficam nos municípios de Caieiras (SP), Curitiba (PR), Marilia (SP), Quatá (SP), Altos (PI) e São Francisco do Conde (BA). A previsão é que, concluídas as obras, as seis unidades possam "evitar a emissão de 341 mil toneladas de CO2-equivalente por ano", explicou o BNDES.

"Além da expansão e melhoramento dos aterros sanitários, o projeto abrange a implantação de infraestrutura para captação e aproveitamento do biogás, evitando o lançamento de metano na atmosfera, um subproduto decorrente da decomposição dos resíduos até 28 vezes mais poluente o que o gás carbônico. O biogás captado nas unidades de Marília e Quatá será direcionado para usinas termoelétricas a serem implantadas nos complexos", relatou o banco de fomento.

Veja também

Inteligência artificial Brasileiros podem economizar 6 milhões de horas com IA