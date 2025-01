A- A+

Investimento BNDES investe R$ 5,4 bilhões no setor automotivo durante os últimos dois anos Do montante, R$ 2,2 bilhões foram para autopeças e R$ 3,1 bilhões para montadoras

Investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no setor automotivo chega a marca de R$ 5,4 bilhões em dois anos. Desse total, R$ 2,2 bilhões foram para autopeças e R$ 3,1 bilhões para montadoras. A marca é superior ao volume total de apoio ao setor dos quatro anos anteriores, quando o valor foi de R$ 4,9 bilhões.

“Ao mesmo tempo que o investimento no setor automotivo fomenta uma cadeia produtiva de alto valor agregado, também estamos incentivando a produção de carros híbridos e elétricos, contribuindo de forma decisiva para a transição energética e a descarbonização”, explica o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Em 2024, o apoio do BNDES para o setor foi de R$ 3,6 bilhões, o maior desde 2017 e um aumento de 141% em relação ao último ano do governo Bolsonaro, quando o apoio de R$ 1,5 bilhão. Mercadante destaca que o avanço do apoio do BNDES ao setor automotivo está relacionado a uma série de políticas públicas integradas de estímulo ao setor, como a Nova Indústria Brasil e o Mover, liderados pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin.

“O presidente Lula tem compromisso com a indústria, porque tem compromisso com o emprego e a renda da nossa população. E a indústria automotiva, com sua longa cadeia produtiva, faz toda a diferença para os resultados que queremos. Nos últimos dois anos, o setor anunciou investimento de R$ 130 bilhões, estimulados pelo programa Mover. E em 2024, houve um salto de 15% nas vendas de veículos novos, aumento de 11% na produção de veículos e criação de 100 mil postos de trabalho”, afirmou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Serviços, Geraldo Alckmin.

Sustentabilidade

Com o Mover (Programa de Mobilidade Verde e Inovação), iniciativa voltada para a promoção da sustentabilidade e a transição para uma matriz de transporte mais limpa e eficiente no país, o governo federal incentiva as empresas a investirem em pesquisa e desenvolvimento. Até o momento, já foram realizadas 154 habilitações no programa, resultando em num volume de R$ 130,27 bilhões em investimentos anunciados.

Em 2024, o país fechou o ano com produção total de 2,550 milhões de automóveis, o que significou uma alta de 9,7% em comparação com 2023. Com o resultado, o País retomou o posto de oitavo maior produtor de veículos do mundo, ultrapassando a Espanha.

