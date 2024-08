Boeing diz que vai precisar redesenhar o tipo de porta do 737 que se abriu em pleno voo

A- A+



Oficiais da Boeing informaram, nesta terça-feira, aos reguladores da aviação americana que a fabricante de aeronaves vai precisar mudar o design e o método de produção do painel que se desprendeu de um jato da Alaska Airlines pouco após a decolagem em janeiro.

A Boeing disse aos reguladores que está redesenhando seus "door plugs" — os painéis que substituem as portas de emergência em certas configurações de design para criar mais assentos — para que seus sistemas de alerta possam detectar quaisquer falhas.

As mudanças no design devem ser "implementadas dentro do ano", afirmou Elizabeth Lund, vice-presidente sênior de qualidade da Boeing, que testemunhou na terça-feira em uma audiência investigativa realizada pelo National Transportation Safety Board (NTSB), uma agência governamental independente de investigação.

A audiência de terça-feira revelou que funcionários da Boeing removeram um "door plug" de um jato da Alaska Airlines, que seria mais tarde, para reparar rebites danificados, mas sem a devida autorização interna ou documentação detalhando a remoção do painel — um elemento estrutural crítico.







A investigação do conselho de segurança descobriu no início deste ano que o avião, um 737 Max 9, saiu da fábrica da Boeing em Renton, Washington, sem os parafusos que deveriam ter segurado o "door plug" que se desprendeu no meio do voo.

A presidente do conselho de segurança, Jennifer Homendy, sugeriu na audiência que a cultura de trabalho na Boeing priorizou o cumprimento dos cronogramas de produção em detrimento dos padrões de segurança, levando a uma força de trabalho sobrecarregada e falhas no processo de produção.

Na terça-feira, a Sra. Homendy leu citações de entrevistas do conselho com mecânicos que trabalham na instalação da Boeing há anos. Os trabalhadores testemunharam aos investigadores do conselho que eram regularmente pressionados a trabalhar de 10 a 12 horas por dia, seis a sete dias por semana, disse a Sra. Homendy.

Na fábrica da Boeing em Renton, os contratados da Spirit AeroSystems, um fornecedor da Boeing que fabrica fuselagens do 737 Max, apontaram para a constante tensão entre os trabalhadores da Spirit e os mecânicos da Boeing.

“Basicamente, somos as baratas da fábrica,” disse um dos contratados da Spirit a um investigador do conselho em março.

A Sra. Lund, vice-presidente da Boeing, reconheceu os problemas, mas afirmou que sua empresa está “trabalhando duro” para implementar mudanças na cultura e nos protocolos de segurança que ajudariam os funcionários e contratados a não sentirem que precisam sacrificar a qualidade ou a segurança devido às pressões para cumprir os prazos.

“É preocupante,” disse a Sra. Lund. “Não há dúvida sobre isso.”

A audiência investigativa de dois dias começou na terça-feira, com foco em como o "door plug" se desprendeu a uma altitude de cerca de 16.000 pés, expondo os passageiros a ventos fortes.

A audiência segue-se a uma nova crítica da agência independente que resultou na revogação de seu acesso às informações investigativas.

Durante um evento com a mídia em Renton em junho, a Sra. Lund atualizou os repórteres sobre a investigação do episódio do "door plug" e as melhorias que a empresa havia feito.

Quando o conselho de segurança soube dos comentários da Sra. Lund, no entanto, rapidamente repreendeu a Boeing. A agência disse que a empresa havia divulgado de forma inadequada informações investigativas e especulado sobre a causa do episódio, afirmando que a Boeing havia “violado flagrantemente” as regras para investigações ativas.

O conselho informou ao Departamento de Justiça, que também estava investigando possíveis violações de regras pela Boeing em relação ao voo de janeiro.

O episódio no voo da Alaska Airlines de Portland, Oregon, não resultou em ferimentos graves, mas levantou novas preocupações sobre a qualidade dos aviões da Boeing mais de cinco anos após dois acidentes fatais com aviões 737 Max envolvendo seus sistemas de manobra automatizados. Após o episódio de janeiro com o painel da porta, a Federal Aviation Administration (FAA) proibiu a Boeing de aumentar a produção do 737 até que resolvesse problemas de qualidade. Mike Whitaker, o administrador da FAA, reconheceu durante uma audiência no congresso que sua agência havia sido “muito desleixada” em sua supervisão da Boeing antes do desprendimento do painel da Alaska Airlines.

Uma questão chave durante a audiência de terça-feira foi a falta de documentação sobre a remoção e reinstalação do "door plug". A Boeing afirmou que não há documentos disponíveis para verificar a remoção dos parafusos. Embora exista documentação para mostrar que o painel foi removido para reparar rebites no avião, não há registro de se o mesmo painel foi reinstalado após o término do trabalho.

O Departamento de Justiça ainda está investigando a empresa sobre o episódio. À medida que as investigações federais sobre os "door plugs" continuam, a Boeing chegou a um acordo com o departamento após violar um acordo de acusação diferida relacionado aos acidentes de 2018 e 2019 com o Boeing Max, que mataram quase 350 pessoas.

Em 2021, a Boeing e o Departamento de Justiça fecharam um acordo sobre os dois acidentes que ajudou a empresa a evitar acusações criminais. Mas este ano, os promotores federais disseram que a Boeing não havia cumprido esse acordo, então elaboraram um novo que foi taticamente acordado.

De acordo com o plano mais recente, a Boeing se declararia culpada de conspirar para fraudar o governo federal. A empresa também traria um monitor independente, ficaria em liberdade condicional por três anos e enfrentaria penalidades financeiras adicionais.

Isso inclui uma multa de US$ 487,2 milhões, embora metade disso possa ser perdoada devido às multas que a empresa já pagou. O acordo não é oficial, aguardando a aprovação de um juiz federal no final deste mês.

No mês passado, a Boeing anunciou que planejava recomprar a Spirit AeroSystems por US$ 4,7 bilhões em ações, após ter anteriormente desmembrado suas plantas principais em 2005. A Spirit fabricou o painel que se desprendeu do avião da Alaska Airlines em janeiro.

