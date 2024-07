Bolão em Pernambuco acerta a quina da Mega-Sena e vai receber mais de R$ 109 mil

A- A+

Bolão realizado em Pernambuco acertou a quina do concurso 2744 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (2), no Espaço da Sorte, em São Paulo.



O concurso não teve aposta ganhadora no prêmio principal, que acumulou e deve ficar em R$ 170 milhões para o próximo sorteio, nesta quinta-feira (4).



As seis dezenas sorteadas foram: 10 - 25 - 26 - 33 - 34 - 38.





O bolão ganhador da quina em Pernambuco foi feito na cidade de Paulista, Região Metropolitana do Recife, na loteria Mina de Ouro. O jogo premiado teve 15 cotas e nele foram marcadas sete dezenas.



Ao todo, no país, 102 apostas ganharam a quina do concurso, com prêmio de R$ 54.826,38 para cada uma. Como foram sete números no bolão feito em Paulista, o prêmio, nesse caso, foi de R$ 109.652,70.

Já a quadra saiu para 8.310 apostas ganhadoras, e cada uma receber, R$ 961,37.

