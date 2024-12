Brasileiro deve pagar menos pelo azeite de oliva em 2025

A- A+

Quebra de safra, escassez e altas recordes. A crise do azeite de oliva na Europa, provocada por seca e temperaturas elevadas, parece estar chegando ao fim. Após dois anos de baixa na produção europeia, a volta das chuvas e as boas condições de colheita deve reequilibrar o mercado.

No Brasil, o preço do azeite subiu em média 21,6% no acumulado do ano até novembro. Dependente das importações para suprir a demanda interna, o país ficou vulnerável às oscilações do mercado por causa da menor oferta, agravada pela alta do dólar no ano.

Com a recuperação dos olivais na Europa, o preço do azeite deverá cair pelo menos 20% já no início de 2025, com o litro do extravirgem passando de R$ 80 para R$ 64, aponta levantamento da companhia italiana Filippo Berio, uma das principais produtoras de azeite do mundo.

A empresa estima que a produção global em 2024/25 chegará a 3,1 milhões de toneladas, um aumento de 23% em relação à última safra, retomando os padrões tradicionais do setor.



Em Portugal, o principal fornecedor para o Brasil, a Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal (Olivum) estima produzir 180 mil toneladas de azeite, o segundo melhor resultado da história.

No Brasil, ano difícil

Na Espanha, maior produtor global de azeite, responsável por 45% do consumo mundial, a safra atual deve crescer 50% em relação à de 2023/24, e avançar 80% em comparação com o ciclo 2022/23, duas temporadas bastante afetadas por problemas climáticos.



Segundo o Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação espanhol, a produção de azeite deve alcançar 1,24 milhão de toneladas.

O aumento da produção é impulsionado pelos resultados na Andaluzia, onde está concentrada grande parte da produção espanhola. A colheita na região está estimada em 1,021 milhão de toneladas, o que representa um aumento de 77% em relação ao ano anterior. Castela-La Mancha também se destaca, com projeção de 140 mil toneladas, um aumento de 29%.

Luís Planas, ministro da Agricultura da Espanha, mostra-se otimista com os dados. Em nota, ele diz que a recuperação do potencial produtivo “permitirá que os mercados voltem à normalidade”.



O cenário deverá equilibrar a oferta e a procura pelo produto, com 980 mil toneladas destinadas à exportação e 480 mil toneladas ao consumo interno, aumento de 32% e 17%, respectivamente, em relação ao ano anterior.

Enquanto a produção se recupera na Europa, o oposto acontece no Brasil, onde o clima continua desafiando os olivicultores. Os azeites nacionais, que ganharam maior competitividade nas gôndolas nos últimos anos com a alta de preços dos importados, devem enfrentar dificuldades neste ciclo.

Nilton Oliveira, consultor especializado em olivicultura, acredita que o consumidor interessado em adquirir azeite nacional terá dificuldade para encontrá-lo nos supermercados:

— Vai se tornar um item raro e caro. O produtor enfrentará mais despesas. Se conseguir cobrir os custos de produção, já será motivo para comemorar.

O Rio Grande do Sul, maior produtor brasileiro, deve repetir o resultado da safra anterior, com 220 mil litros de azeite, uma redução de 67% em relação a 2022/23. Segundo Renato Fernandes, presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), isso se deve às enchentes que atingiram o estado em maio e às chuvas intensas em setembro.

— Nós enfrentamos um ano difícil em termos climáticos. O excesso de umidade, tanto no ar quanto no solo, diminui a carga de frutas. Além disso, a chuva dificulta a polinização das flores, que dependem de um tempo mais seco — afirma Fernandes.

A escalada do dólar também preocupa os produtores, já que parte dos insumos para a atividade é importada.

No Sudeste, as expectativas de produção para 2025 também não são boas. Fatores climáticos devem causar uma redução de 30% na produção em relação a 2023/24, que já foi um ciclo de queda.

— Tivemos poucas horas de frio, não o suficiente para garantir uma boa floração — afirma Moacir Batista, presidente da Associação dos Olivicultores dos Contrafortes da Mantiqueira (Assolive).

