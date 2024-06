A- A+

NEGÓCIOS BTG Pactual faz mais uma compra: o banco M.Y. Safra, com sede nos EUA Compra da instituição, que não tem relação com o banco Safra do Brasil, faz parte da estratégia do grupo de André Esteves de ampliar sua presença nos EUA

O Banco BTG Pactual, o maior banco de investimentos independente da América Latina que tem como principal sócio André Esteves, fechou acordo para comprar o banco M.Y. Safra, com sede nos Estados Unidos.

O M.Y. Safra Bank, fundado em Nova York há mais de 10 anos, tinha uma carteira de empréstimos no fim de março no valor de US$ 275 milhões, com US$ 404 milhões em ativos totais e US$ 46 milhões de liquidez, de acordo com um documento regulatório.

O banco de Nova York não tem relação com o Banco Safra, o quarto maior banco do Brasil.

Comprar o M.Y. Safra, que opera principalmente com private banking, hipotecas e crédito geral, faz parte de uma estratégia de expansão global no setor de gestão de patrimônio e banking pessoal nos Estados Unidos do BTG:.

“A aquisição do M.Y Safra Bank é mais um passo na expansão da nossa oferta de produtos e serviços aos nossos clientes latino-americanos. Estamos ampliando nossas operações nos Estados Unidos para cada vez mais oferecer produtos customizados e atendimento personalizado aos nossos clientes”, afirmou Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

Com sede em São Paulo, o BTG concluiu em setembro a aquisição do FIS Privatbank em Luxemburgo, e tem unidades em Madri, Lisboa, Londres e Riad.



O banco brasileiro tem um escritório em Nova York, uma corretora nos EUA e negócios de gestão de patrimônio em cidades como Miami, na Flórida.

Veja também

recuperação judicial Juiz aceita pedido de recuperação judicial de construtora do grupo Novonor, ex-Odebrecht