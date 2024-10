Burger King oferece batata frita grátis por voto em eleições municipais; saiba como participar

A- A+

A marca de fast-food Burger King quer "comprar o voto" do eleitor brasileiro em troca de batata frita. A nova ação, anunciada nessa quarta-feira, será válida apenas nesta segunda-feira (7), um dia após o primeiro turno das eleições municipais de 2024 no Brasil. A iniciativa foi divulgada pelas redes sociais da empresa.

Na promoção, basta que o eleitor leve o comprovante de voto à loja e escolha entre uma batata frita média ou uma onion rings média, gratuitamente.



Segundo a marca, os produtos são limitados, e estão sujeitos à disponibilidade do restaurante.

As últimas eleições municipais, em 2020, atingiram índices recordes de abstenção. No segundo turno, 29,5% dos eleitores não compareceram às urnas. Só no Rio de Janeiro, cerca de de 1,7 milhão de cariocas não votaram, segundo o TRE-RJ. O número representa 35% dos eleitores.

A ação anunciada nessa quarta-feira pelo Burger King faz parte da campanha "2 por R$ 25 & Confirma", em que a empresa divulga vídeos no formato de campanhas eleitorais para promover a promoção do sanduíche Whopper com candidatos e partidos fictícios.

