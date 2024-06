BYD apresenta nova geração de híbridos que rodam 2 mil quilômetros sem recarga

A- A+

A chinesa BYD revelou sua nova geração de carros híbridos que podem percorrer mais de 2 mil quilômetros sem necessidade de parada para recarga ou reabastecimento. O anúncio acirra a competição do mercado em um momento em que Toyota e a Volkswagen tentam ganhar espaço.

Com a autonomia ampliada, os carros elétricos híbridos da BYD do tipo plug-in (que contam com recarga externa) vão poder atravessar distâncias equivalentes às de Nova York a Miami, de Munique a Madri ou do Rio de Janeiro a Maceió. O avanço é o mais recente marco da BYD para reduzir o consumo de combustível desde que apresentou os seus primeiros híbridos, em 2008.

A tecnologia aprimorada, que visa aumentar ainda mais a distância entre a BYD e seus concorrentes, será lançada em dois sedãs que custam cerca de US$ 13.800 (cerca de R$ 72,3 mil), informou a montadora em um evento transmitido ao vivo na última semana.



Com sede em Shenzhen, a BYD revolucionou o mercado automobilístico chinês com cortes de preços generalizados, às custas da própria lucratividade. Com o avanço nos híbridos de longa distância, a montadora pode intensificar ainda mais a guerra de preços.

Em 2023, a BYD vendeu 3 milhões de carros e entregou quase 1 milhão até abril deste ano. Um em cada dois híbridos vendidos na China é da montadora.

Ao longo da semana, as ações da companhia listadas em Hong Kong chegaram a subir 4% após o anúncio.

Os novos modelos são apresentados em um momento em que fabricantes de automóveis estão, globalmente, tentando responder ao anseio dos consumidores por mais autonomia, enquanto oferecem veículos que são melhores para o meio ambiente. A Toyota revelou protótipos na terça-feira de uma nova geração de motores de combustão interna que podem funcionar com hidrogênio, gasolina ou outros combustíveis, juntamente com baterias.

Durante o evento desta semana, a BYD afirmou que, em testes, seu híbrido plug-in conseguiu atingir até 2.500 quilômetros de autonomia. Por enquanto, as melhorias são destinadas a carros fabricados na China, mas provavelmente serão exportadas em breve.

A BYD parou de produzir carros movidos inteiramente por combustíveis fósseis no início de 2022 e tem aumentado as exportações de híbridos para mercados emergentes, que carecem de infraestrutura de carregamento de baterias

Os dois primeiros veículos a serem lançados com essa capacidade de longa distância são sedãs de tamanho médio — o Qin L e o Seal 06 —, que a BYD revelou no Salão do Automóvel de Pequim, em abril. Eles fazem parte das séries Dynasty e Ocean, respectivamente.

Com o novo marco, os híbridos superam a autonomia de concorrentes como o Toyota Camry e o Tesla Modelo 3.

