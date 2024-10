A- A+

FMotors BYD Shark: primeira picape híbrida plug-in do Brasil chega com muita potência e tecnologia Caminhonete BYD Shark tem motor 1.5 turbo, bateria Blade de 29 kWh, 436 cv e 60 de torque

A BYD Shark, primeira caminhonete híbrida plug-in da marca chinesa, chegou ao mercado brasileiro, prometendo balançar o setor das picapes médias, que conta com as reconhecidas Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10, mas será que consegue?

No sábado (19), o blog FMotors foi até o Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, no estado de Goiás, para conferir o lançamento da picape híbrida, a convite de marca. Por lá, foi possível conferir os detalhes e desempenho da Shark em pistas on e off road.

O veículo, que vem em apenas uma versão, é pensado para o público "agro" e com foco na eficiência, segurança, sustentabilidade, mas principalmente potência e tecnologia.

BYD Shark traz conforto ao dirigir e consegue enfrentar terrenos hostis. | Foto: BYD/Divulgação

Força e estabilidade

A BYD Shark tem motor 1.5 turbo e bateria Blade de 29 kWh, gerando uma potência combinada de 437 cv, com 260 Nm de torque (65 KGf.m). A autonomia é de 840 km (no modo puramente elétrico, a autonomia é de 100 km), e o 0 a 100 em 5,7 segundos.

Com medidas robustas – 5.45 m de comprimento, 1.97 m de largura e 1.92 m de altura –, a caminhonete surpreende pelo conforto e estabilidade, tanto na cidade, como na estrada e em pistas com terrenos mais hostis. Ela conta com a plataforma DMO (Dual Mode Off Road), exclusiva para carros híbridos com foco em off-road.

A tração 4X4 integral nas quatro rodas e controle de estabilidade, associados à potência, fazem o carro ter uma excelente dirigibilidade. Com a suspensão "no lugar", o veículo não trepida e está sempre na mão e se mantém bem nas curvas.

O carro tem sistema inteligente, que ajusta a distribuição de torque entre as rodas dianteiras e traseiras de forma automática, conforme a necessidade do terreno.

BYD tem volante multifuncional onde é possível selecionar os modos de condução e terreno. | Foto: BYD/Divulgação

A picape vem com três modos de condução: Normal, Eco e Sport, que podem ser acionados pelo volante multifuncional, assim como a seleção de diferentes tipos de solo, como neve, areia e lama.

Por falar nisso, no circuito off road, montado na pista de testes, simulando uma estrada com bastante lama, o carro desenvolveu bem e enfrentou, sem muito esforço, os desafios, mostrando as habilidades que uma verdadeira picape exige.

Design externo

O design externo da BYD Shark, como o próprio nome sugere, é da linha Ocean da BYD, inspirado em tubarões. No capô, é possível observar dois vincos que lembram a cabeça do animal marinho vista de cima, e na parte frontal faróis e uma luz central dianteira, também em LED, do tipo contínua que atravessa toda a frente remetendo à boca aberta do tubarão. Na traseira, uma luz em LED é inspirada na nadadeira do predador.

A caminhonete ainda conta com santantônio, estribos, as barras longitudinais e rodas de liga leve diamantadas de 18 polegadas. E, como não poderia ser diferente, a antena é do tipo shark.

Confira mais itens: faróis de neblina traseiros; ajuste manual da altura do farol; faróis automáticos (acendimento automático); função "Follow Me Home" (iluminação temporizada após desligar o carro); luzes diurnas LED; luz de placa traseira; e disponibilidade de engate.

Capacidade de carga

Caçamba da BYD Shark tem capacidade de 790 kg e reboque de até 2.500 kg. | Foto: BYD/Divulgação

Não se pode falar de caminhonete sem falar de caçamba. Na BYD Shark, ela tem abertura por meio de chave, acionamento na cabine ou apenas dois cliques no compartimento e conta, ainda, com uma escadinha para ajudar no acesso. A capacidade de carga é de 790 kg ou 1.200 litros, além do reboque de até 2.500 kg.

O veículo ainda tem sistema VtoL (Vehicle to Load) com três tomadas na caçamba para ligar equipamentos externos de pequeno e médio porte.

Segurança

A picape do tubarão possui o Sistema Avançado de Assistência ao Motorista (ADAS) nível 2, com controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente ativo de faixa, reconhecimento de placas de trânsito, sensor de ponto cego, alerta para abertura de portas, câmera 540° (360° + visão do solo) e alerta de tráfego cruzado.

Tecnologia e design interno

A Shark, assim como todos os carros da BYD, garante um belo pacote de tecnologia embarcada dentro da cabine.

A começar por ser a única em todo o mercado a oferecer o head-up display, que projeta a velocidade, navegação e informações do ADAS, dentre outras relevantes ao motorista no vidro da frente, proporcionando mais conforto e segurança sem tirar o olho da estrada seja na terra ou no asfalto.

Design interno da BYD Shark é elegante e sofisticado. | Foto: BYD/Divulgação

O painel da caminhonete oferece um ecossistema totalmente integrado, possibilitando aos motoristas, por comandos de voz, gerenciar de maneira intuitiva os modos de condução, ajustar as configurações de ar-condicionado e executar diversas tarefas, aumentando o conforto e a segurança ao dirigir.

Ainda é possível gerenciar remotamente a caminhonete por meio do aplicativo BYD. O carro também possui sistema NFC.

Com um entre-eixos de 3,26 m, o design interno é elegante e com bastante espaço, além do painel e lateral das portas em soft touch. Os bancos, confortáveis, têm forração premium sustentável e ajuste elétrico, aquecimento e ventilação para o motorista e passageio. Os bancos traseiros são bipartidos.

BYD Shark conta com bastante espeço interno, com entre-eixos de 3,26 m. | Foto: BYD Divulgação

A picape híbrida chinesa conta também com tela do painel de instrumentos de 10,25 polegadas, central multimídia de 12,8 polegadas com espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado digital dual zone com saída para os bancos traseiros, carregamento por indução, duas entradas USB-A e USB-C dentro do porta-objetos e também para os bancos de trás, além da tomada 12V, retrovisor interno fotocrômico e sistema ISOFIX de fixação de cadeira infantil.

Ainda dentro da cabine, o console é alto, gerando conforto no apoio do braço e para selecionar o câmbio. O local ainda ganhou várias teclas funcionais, como "Start/Stop", o freio de mão elétrico, ativação de sensores, assistente de rampa, controle de volume e abertura da caçamba. Por lá ainda é possível ativar os motores para funcionar no modo híbrido ou apenas elétrico.

Console BYD Shark. | Foto: BYD/Divulgação

Valor e garantia

A BYD Shark já está disponível para compra com preço público de R$ 379.800.

A garantia do veículo é de seis anos. Já a bateria Blade, de oito anos. Ambas sem limite de quilometragem.

A BYD Shark vale a pena?

Como a primeira caminhonete super-híbrida do Brasil, a Shark vem para abocanhar com todos os dentes, como um verdadeiro tubarão, a concorrência quando se trata de tecnologia e inovação.

Na Shark, isso vem potencializado com 436 cv, uma suspensão que dá ao carro bastante segurança e deixando a direção macia, o que torna a experiência de dirigir o carro confortável e divertida, tanto no on quanto no off road.

Falando em conforto, a picape ainda oferece bastante espaço interno aos passageiros, inclusive para os ocupantes do banco de trás.

O design interno é elegante, mas o externo, principalmente a frente, poderia ganhar traços mais robustos.

BYD Shark é mais tecnológica, mas vem com valor mais alto que as concorrentes. | Foto: BYD/Divulgação

Com o público "agro" como alvo, talvez a Shark não seja o modelo ideal para, de fato, o trabalho pesado. O perfil da caminhonete é mais para quem precisa de um carro com design, conforto e economia para circular na cidade, e de força e tração para ultrapassar obstáculos em estradas de terra ou solos mais difíceis.

Agora resta saber se os amantes de picape, que, geralmente, são fiéis aos modelos que já consomem, vão comprar a ideia de uma caminhonete híbrida que oferece muita tecnologia, mas com a contrapartida de um valor mais salgado do que as principais concorrentes do segmento, que oferecem motorização diesel e capacidade de carga de cerca de uma tonelada.

