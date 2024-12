Cade aprova compra da rede Dia por fundo de Nelson Tanure

A- A+

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra da rede de supermercados Dia pelo fundo de investimentos Arila, do investidor Nelson Tanure, conhecido por apostar em empresas em baixa ou em recuperação judicial. O aval à operação foi publicado nesta segunda-feira.

Embora não se tenha um valor divulgado, estima-se que o negócio possa girar em torno de R$ 1 bilhão, a depender do volume de estoques.

Tanure também tem uma parcela de ações do Grupo Pão de Açúcar e tem relações com acionistas majoritários do conglomerado de varejo.

No entanto, nenhuma fusão do Dia com o GPA está sendo formalmente anunciada.

Em recuperação judicial, a rede Dia, que pertencia ao grupo espanhol de mesmo nome, foi vendida para o fundo Lyra II. A empresa iniciou as operações no Brasil em 2001.

A operação de compra foi formalizada no Cade no dia 12 deste mês.

Em março, a rede espanhola Dia, que está no Brasil há mais de duas décadas, decidiu que vai fechar 343 lojas de um total de 587 no país e três armazéns no Brasil. O movimento faz parte de uma reestruturação do grupo, tendo em vista o prejuízo de R$ 830 milhões no país no ano passado. Foi pedida a recuperação judicial pela empresa.

O Grupo Dia utiliza um modelo de mercados de proximidade, sendo um dos maiores desse segmento na Espanha. Nos últimos anos, enfrentou dificuldades com o aumento da concorrência. No Brasil, a rede enfrenta a concorrência da rede Oxxo, de origem mexicana, além de mini mercados da rede Carrefour e Pão de Açúcar.

