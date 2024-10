Cade aprova compra de 15% da Anglo American Brasil pela Vale

A- A+

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica ( Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Vale de 15% do capital da Anglo American Minério de Ferro Brasil.

O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira. Pelo acordo, a Vale ficará com 15% do complexo de produção de minério de ferro Minas-Rio. Em troca, a empresa pagará US$ 157,5 milhões e vai transferir a Mina de Serra da Serpentina para o Minas-Rio.

A Anglo American continuará a controlar, gerenciar e operar Minas-Rio, incluindo qualquer futura expansão.

"Em contrapartida à transação primária, a Vale aportará ao capital da Anglo American Brasil um conjunto de imóveis e outros ativos (inclusive direitos minerários, planos, resultados de sondagens e outros ativos correlatos) que compõem o Projeto Serra da Serpentina, um projeto ainda greenfield (não operacional) na região do município de Conceição do Mato Dentro (MG)", escreveram os técnicos do Cade.

Ano passado, o sistema Minas-Rio atingiu a produção recorde de 24,2 milhões de toneladas, alta de 12% ante 2022, informou a Anglo. Para 2024, a meta é produzir entre 23 milhões e 25 milhões de toneladas.

Uma expansão da capacidade para 31 milhões de toneladas por ano já está garantida no plano de investimentos da Anglo, de R$ 12 bilhões até 2028.

Veja também

LEVANTAMENTO Inflação sobe em setembro em todas as faixas de renda, aponta Ipea