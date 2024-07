A- A+

BRASIL Caixa vai lançar linha do Procred360 no dia 1º, diz Márcio França O anúncio foi feito nesta terça-feira, 30, pelo ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França

A Caixa passará, a partir desta quinta-feira (1º/8), a ofertar crédito via Procred 360, um programa do governo federal com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito por microempresas e microempreendedores individuais (MEIs).



O anúncio foi feito nesta terça-feira, 30, pelo ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França.





"A Caixa aderiu a isso, o Banco do Brasil já faz, mas a Caixa não podia ficar para trás, porque eu tinha certeza que a Caixa tinha uma carteira muito maior do que o Banco do Brasil", disse ele, na cerimônia de lançamento de um pacote da Caixa voltado a MEIs. O BB anunciou que começaria a ofertar essa modalidade no último dia 24.

