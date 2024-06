Calendário Auxílio-gás: veja datas de pagamento de junho

A- A+

O auxílio-gás de junho começa a ser pago nesta segunda-feira (17). O calendário do benefício segue o do Bolsa Família. Neste mês, o valor do pagamento é de R$ 102 por família.



Veja o calendário de pagamento do Auxílio-gás:

Final do NIS: 1 - pagamento em 17/6

Final do NIS: 2 - pagamento em 18/6

Final do NIS: 3 - pagamento em 19/6

Final do NIS: 4 - pagamento em 20/6

Final do NIS: 5 - pagamento em 21/6

Final do NIS: 6 - pagamento em 24/6

Final do NIS: 7 - pagamento em 25/6

Final do NIS: 8 - pagamento em 26/6

Final do NIS: 9 - pagamento em 27/6

Final do NIS: 0 - pagamento em 28/6

Como funciona o pagamento do Auxílio-gás?

Os pagamentos são realizados sempre em meses pares, de acordo com o final do NIS do beneficiário. Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 20 milhões de famílias receberão o Bolsa Família em junho, mas nem todas têm direito ao auxílio-gás.

Os beneficiários poderão consultar as informações das parcelas nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem ou pelo telefone 111.

Quem tem direito ao auxílio-gás?

Têm direito ao auxílio-gás bimestral as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo, inclusive famílias beneficiárias de programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo.

O programa também contempla famílias com pessoas residentes na mesma casa que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), inscritas ou não no Cadastro Único.

