Uma câmera de segurança de um salão de exposições em Xangai, na China, capturou o momento exato em que um pequeno robô pergunta aos outros se eles estavam fazendo hora extra de trabalho, e se poderiam “voltar para casa” com ele.

Nas gravações, as máquinas maiores deixam seus postos, seguindo as instruções do robô menor. As imagens mostram a pequena IA andando pelo salão de exposição até chegar às demais, e perguntar-lhes, de forma inusitada, sobre seu horário de trabalho. “Você está fazendo hora extra?”, questiona a máquina.

Um dos robôs responde: “Nunca saio do trabalho”. Depois disso, o pequeno líder consegue convencer outros dois a “voltarem para casa” com ele. É nesse momento que o incidente começa, e outros 10 robôs seguem o comando.

O problema ocorreu em agosto, mas foi divulgado apenas nesta semana. Internautas especularam se o caso se tratava de uma encenação, mas a equipe de robótica do estabelecimento garantiu que as suas máquinas foram “sequestradas”. O robô principal foi criado por outro fabricante de Hangzhou, que confirmou sua origem e nome, Erbai.

