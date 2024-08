A- A+

COPOM Campos Neto reforça que BC não quer passar um guidance e está em "data dependent" O presidente frisou que a possibilidade de elevação da Selic tem ganhado força nas expectativas do mercado

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, reforçou nesta terça-feira, 20, a posição data dependent da autarquia - ou seja, de aguardar a divulgação de indicadores para tomar a próxima decisão sobre os juros, sem sinalizar ao mercado seu próximo passo.



Se necessário, frisou, o BC vai elevar a Selic, uma possibilidade que, embora não seja majoritária, ganha força nas expectativas do mercado para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para os dias 17 e 18 de setembro.

Ao participar do Macro Day, fórum realizado pelo BTG Pactual, Campos Neto disse que o BC não quer passar um guidance - isto é, sinalizar aos investidores qual deve ser o seu próximo passo -, reiterando assim a mensagem transmitida desde a última reunião do Copom. "Continuamos entendendo que é importante esperar, ver os dados."

Apesar de alguns indicadores mais fortes da economia brasileira, ele observou que houve uma melhora do cenário externo, que, referindo-se a tendência de início dos cortes de juros nos Estados Unidos, caminha a um melhor desfecho.

"Nossa tarefa é não olhar para ruído de curto prazo e pensar qual mensagem queremos passar ... Faremos o que tiver de fazer. Se precisar, os juros vão subir", declarou Campos Neto.

