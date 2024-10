Carros usados: saiba como fugir de golpes na hora da compra

A- A+

De acordo com a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), no mês de agosto teve alta no mercado de veículos usados. No total, foram 1.425.757 unidades negociadas, representando um aumento de 3,9% comparado ao mesmo período de 2023.

Já no acumulado do ano, de janeiro até agosto, foram 10 milhões de unidades comercializadas, refletindo no crescimento de 8,4% em relação ao ano anterior. Este foi o segundo mês consecutivo em que as vendas de automóveis e comerciais leves usados ultrapassaram 1 milhão de unidades, consolidando o período como um dos mais movimentados do ano.

Os veículos com até três anos de fabricação representaram 12,3% das vendas em agosto, mostrando a preferência dos consumidores por modelos mais recentes. No acumulado do ano, esses veículos somam 11,2% das transações. Por outro lado, 1/3 dos veículos vendidos tem idade superior a 13 anos, em média, aponta o levantamento. Da lista dos dez mais vendidos, por exemplo, seis já estão fora de linha.

Apesar dessa alta, é preciso ter cautela antes de comprar um veículo, principalmente se for pela internet. Isso porque ao longo de 2023, aproximadamente 91 mil golpes foram realizados na compra e venda de veículos online. Segundo estudo da OLX, os brasileiros perderam R$ 2,7 bilhões em negócios. Os segmentos mais visados pelos falsos vendedores foram: carros (64%) e motos (31%).

Com os modelos usados e seminovos com índice elevado de fraudes associado à alta demanda da categoria, acaba surgindo insegurança na hora da transação. De acordo com especialistas da Olho no Carro, uma plataforma de consulta veicular para pessoas físicas, as chances de sofrer golpes ou prejuízos financeiros não devem ser deixadas de lado.

Para garantir uma compra segura, principalmente nas vendas realizadas em plataformas virtuais ou por pessoas físicas, e evitar sair no prejuízo com golpes antes de fechar negócio de investimento alto, é preciso tomar algumas precauções. Confira!

Preços

Ao analisar as ofertas disponíveis no mercado, é natural que a maioria dos anúncios apresente preços dentro de uma mesma margem.

“Ofertas com valores abaixo do esperado podem parecer tentadoras, mas podem ser um sinal ruim. É preciso ter cuidado com anúncios de valores muito baixos, que podem ser sinônimo de golpes ou, até mesmo, de veículos em mau estado de conservação”, explicam os especialistas da Olho no Carro.

Pesquisar vendedor

É importante fazer uma pesquisa prévia sobre a credibilidade vendedor do veículo. Especialmente nas vendas realizadas de forma online, já que sempre existe a chance de que o anunciante esteja falsificando a identidade.

Pagamento adiantado

É possível se deparar com a situação de o vendedor solicitar algum pagamento adiantado, como uma forma de sinal e de garantia do interesse na compra do veículo.

“É sempre recomendável que não seja efetuada nenhuma movimentação financeira antecipadamente, afinal, isso pode ser um golpe e o suposto vendedor pode sumir com o dinheiro sem que o veículo seja, de fato, vendido”, indicam.

Conferir veículo pessoalmente

É comum ser pressionado para fechar rapidamente o negócio. Muitos vendedores utilizam da estratégia dizendo que existem outros clientes interessados. Porém, o ideal é antes conhecer o veículo pessoalmente.

“Dessa forma, é possível ter uma melhor noção do estado de conservação. Além disso, é imprescindível fazer um test drive para ter um melhor parâmetro em relação ao funcionamento do veículo para evitar futuras dores de cabeça e gastos”, dizem.

Histórico

Antes de finalizar a compra, não deixe de verificar informações referentes ao histórico do veículo.

“É nessa etapa que é possível checar se o veículo tem passagens por leilão, registro de roubo ou problemas legais”, alertam os especialistas da plataforma.

