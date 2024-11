A- A+

Dados Casa Brasil IBGE Sudene será inaugurada na próxima segunda-feira (25) Evento traz programação especial com palestras sobre análise de dados, desenvolvimento regional e práticas exitosas de naturezas semelhantes na gestão pública

Na próxima segunda-feira (25), será inaugurada a Casa Brasil IBGE Sudene, um centro pioneiro que reunirá informações regionalizadas sobre economia, indicadores sociais e pesquisas de interesse público.

O espaço, resultado de um acordo de cooperação entre a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), funcionará na sede da Sudene, no bairro de Boa Viagem, em Recife (PE).

Essa é a primeira expansão do projeto Casa Brasil IBGE, que combina um acervo físico e digital de dados regionalizados.

O espaço oferecerá materiais sobre temas como geociências e estatística, com abrangência nacional, e será um suporte estratégico para a Sudene.

"A proposta da unidade nasce da parceria Sudene-IBGE, que estabelece ações práticas para o desenvolvimento do Nordeste, a partir do Acordo de Cooperação Técnica e plano de trabalho assinado entre as entidades", escreveu a Superitendência.

Além disso, fornecerá dados e indicadores específicos do Nordeste, contribuindo para o planejamento de políticas públicas e o fortalecimento do setor produtivo.

O projeto também terá foco na capacitação técnica, promovendo cursos, oficinas e programas de pós-graduação. A proposta é criar um ambiente colaborativo para discutir os desafios e oportunidades no uso de dados, impulsionando o acompanhamento de projetos e a formulação de políticas públicas.

A cerimônia de inauguração contará com mesas-redondas, diálogos, anúncios e encaminhamentos, reunindo o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, além de autoridades e convidados.

