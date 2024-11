Sudene aprova inclusão de 35 empresas na política de incentivos fiscais, três são de Pernambuco

A- A+

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) acaba de aprovar a inclusão de 35 empresas em sua política de incentivos fiscais, proporcionando um importante impulso ao setor produtivo da região. Dentre as novas beneficiadas, três estão localizadas em Pernambuco, o que representa uma oportunidade para a modernização de infraestrutura e a criação de novos postos de trabalho.

Do grupo analisado pela direção da Sudene, 11 empresas estão instaladas na Bahia. Da Paraíba, oito pleitos foram aprovados. Além dos três projetos beneficiados em Pernambuco, o sinal verde foi estendido para projetos sediados no Ceará (3), Espírito Santo (2), Minas Gerais (2) e Sergipe (4). Os estados do Maranhão e Rio Grande do Norte aparecem com uma representante cada.

Com um total de R$ 660,4 milhões já investidos por essas empresas sem a utilização dos incentivos, a aprovação agora permitirá que esses empreendimentos acessem novos recursos para a instalação e modernização de suas unidades. Os setores contemplados incluem infraestrutura, alimentos e bebidas, químicos, têxtil, e muito mais, somando um total de 26.543 empregos, dos quais 294 são novos.

“Os incentivos buscam minimizar o gargalo histórico que diminui a competitividade do Nordeste em relação a outros territórios nacionais”, avaliou o superintendente da Sudene, Danilo Cabral. “O volume de renúncias fiscais concedidas às empresas que estão em nossa área de abrangência é significativamente menor do que nas regiões mais desenvolvidas. Além disso, já apresentamos estudos que trouxeram reflexos positivos nas áreas de emprego e atração de investimentos no semiárido a partir dos incentivos fiscais da Sudene”, complementou. O levantamento citado pelo gestor mostrou aumento médio de 9,8% na geração de empregos nas empresas beneficiadas.

Durante a reunião do colegiado gestor da Sudene, o coordenador-geral de incentivos, Silvio Carlos, apresentou um balanço dos números relacionados ao tema.

“Até o momento, foram 305 pleitos de incentivos fiscais aprovados. As empresas empregam mais de 138 mil profissionais e realizaram investimentos com recursos próprios que passam dos R$ 24 bilhões”, destacou.

Heitor Freire, diretor de Fundos e Incentivos e de Atração de Investimentos, ratificou a importância deste instrumento para a promoção do desenvolvimento regional.

“Este tipo de apoio é fundamental para fortalecer o ambiente de negócios do Nordeste”, comentou.

