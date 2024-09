Sudene apresenta projetos selecionados pelo edital Inova Mulher

A- A+

Nesta quarta-feira (18), a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) apresentou os 31 projetos selecionados pelo edital Inova Mulher. A iniciativa apoiou propostas lideradas por mulheres na área de abrangência do órgão, focadas em economia criativa, bioeconomia e educação. Cada projeto recebeu até R$ 80 mil para ser executado ao longo de 12 meses.

O evento, realizado na sede da Sudene, na Zona Sul do Recife, também discutiu as próximas etapas do programa, que visa fortalecer o papel das mulheres no desenvolvimento econômico e social do Nordeste. O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, ressaltou que o novo edital voltado para o empreendedorismo feminino busca promover a equidade de gênero, com foco nas mulheres, que são maioria na população do Nordeste.

“As mulheres são maioria na população do Nordeste, mas ainda enfrentam um conjunto de desafios em relação à equidade de gênero, acesso ao trabalho e à remuneração justa, além da luta contra a violência. Por isso, nós colocamos a mulher como pauta desse primeiro edital”, afirmou.

Já a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB), que participou do evento remotamente, ressaltou a importância do edital Inova Mulher.

“Essa iniciativa é fundamental para valorizar o protagonismo feminino no ecossistema de inovação e no empreendedorismo. Sabemos que a presença feminina é essencial em áreas como ciência e tecnologia, mas ainda enfrentamos desigualdades de gênero. Combatemos essas disparidades com políticas públicas e medidas afirmativas, fortalecendo a presença das mulheres e gerando oportunidades”, afirmou a ministra.

Estado

A secretária Executiva de Políticas para Mulheres em Pernambuco, Juliana Gouveia, também esteve presente e salientou a importância do edital Inova Mulher para fortalecer a inclusão feminina, especialmente no Estado.

“Não poderíamos esperar menos do governo e das pessoas comprometidas com a transformação, que trazem essa pauta da mulher, da igualdade e da inclusão na sociedade. Estamos felizes por estar aqui, participando deste evento, e, principalmente, pela oportunidade de fortalecer essa parceria, principalmente aqui em Pernambuco, para os projetos que envolvem mulheres no Estado”, afirmou Gouveia.

Ela ainda ressaltou o papel da Secretaria em apoiar os projetos selecionados e promover políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. “Estamos à disposição para dialogar, fazer formações e abordar políticas públicas, inclusive sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Cada projeto que vocês desenvolverem com as mulheres precisa também tratar dessas questões. Viemos participar e construir essa transformação social e econômica, que inclui o empoderamento feminino em diversos aspectos”, concluiu.

Sertão

Um dos projetos selecionados no edital é liderado por Cecília Dubeux, presidente da organização não governamental Afetos, que atua na zona rural de Ibimirim, no Sertão pernambucano. Durante o evento, Cecília falou sobre o projeto “Mulheres polinizando e semeando agroecologia”, que tem como foco a criação de abelhas sem ferrão, também conhecida como meliponicultura. A iniciativa visa promover o desenvolvimento sustentável e transformar a vida das comunidades envolvidas.

“Nossa missão é gerar transformação social e levar dignidade para as pessoas”, afirmou. Cecília também explicou o foco da iniciativa: “Nosso projeto é sobre a criação de abelhas sem ferrão, a meliponicultura. Temos a missão de promover o desenvolvimento, e já atuamos nas comunidades de Cito e Barro Branco, em parceria com o CESTA, uma instituição que também trabalha na região”, completou.

Paraíba

Outro projeto destacado no evento foi o “Mulheres na Agroecologia: Soluções para Conservação da Biodiversidade e Mitigação dos Efeitos das Mudanças Climáticas em Comunidade Quilombola da Paraíba”, liderado por Ingredhy Dantas. A iniciativa tem como foco a sustentabilidade e a preservação ambiental, especialmente em uma comunidade quilombola de Alagoa Grande, Paraíba.

"Nosso projeto visa fomentar a segurança hídrica e alimentar, além da formação de uma farmácia viva e capacitação da comunidade quilombola, em Alagoa Grande. É um projeto liderado por mulheres negras, com o apoio da Funetec (Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba). Vemos a biodiversidade como um tema central, alinhado aos objetivos da Sudene", explicou Ingredhy.

Ela também destacou as expectativas para a execução do projeto:

“Temos grandes expectativas em relação ao impacto que o projeto terá. Agradecemos à Sudene pela oportunidade oferecida por meio deste edital, que é extremamente relevante para a Paraíba, Pernambuco e o Nordeste como um todo. Esperamos que, além da implementação dos projetos aprovados, haja a possibilidade de compartilharmos experiências e aprendizados, contribuindo para o fortalecimento da inclusão de gênero e dos objetivos do edital”, concluiu.

