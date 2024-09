Sudene destaca importância da territorialização das políticas públicas para redução de desigualdades

A- A+

Em evento que marcou os 60 anos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Danilo Cabral, reforçou a importância da territorialização das políticas públicas para o desenvolvimento equilibrado das regiões. A palestra, realizada na manhã desta terça-feira (17), destacou a relevância da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE) como instrumentos-chave para a redução das desigualdades no Brasil.

Danilo Cabral enfatizou que a PNDR representa um avanço substancial na abordagem das políticas públicas, uma vez que permite que as estratégias governamentais sejam adaptadas às necessidades e características específicas de cada região.

“Nosso desafio atual não é apenas manter esse pensamento estratégico, mas revisitá-lo constantemente, atualizando as políticas e analisando sua execução para garantir que estejam alinhadas com as realidades locais e com as metas de desenvolvimento regional de longo prazo”, afirmou.

O superintendente ressaltou a importância da Nova Indústria Brasil (NIB) para o Nordeste, destacando como a Sudene está trabalhando para garantir que as seis missões da nova política industrial tenham impacto positivo na região. Ele enfatizou que a territorialização das políticas é fundamental para criar oportunidades para os setores produtivos nos 11 estados que compõem a área de atuação da Sudene.

Cabral também abordou o recente fortalecimento das instituições de planejamento no país, destacando a volta do Ministério do Planejamento e o papel crucial da Sudene na formulação de políticas regionais.

“A volta do Ministério do Planejamento e o fortalecimento da Sudene como órgão de formulação regional, além da atuação de outras entidades federais, como o IBGE, são fundamentais para o desenvolvimento de uma agenda estratégica de longo prazo”, comentou.

Ele lembrou que órgãos como o IBGE, a Sudene e o próprio Ipea foram criados com uma visão de planejamento a longo prazo e que essa abordagem está sendo reativada.

Além disso, o superintendente destacou o papel crucial da Sudene na territorialização das políticas públicas no Nordeste e a necessidade de aplicar o planejamento estratégico de forma eficaz em cada região do país.

Durante o evento, Danilo Cabral também se reuniu com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para discutir ações direcionadas ao Nordeste e a pauta da próxima reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, marcada para o início de dezembro. Entre os temas a serem debatidos estão o volume de recursos para o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e as prioridades para a aplicação do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

Veja também

RIBEIRINHOS Caixa e INSS compartilharão barcos para atendimento ao público no Norte do País