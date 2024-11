A- A+

TURISMO Celso Sabino é eleito presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo Ministro do Turismo é o primeiro brasileiro a ocupar um alto cargo no organismo internacional desde sua criação, em 1975

A partir do próximo ano, o ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino, vai comandar o Conselho Executivo da ONU Turismo. A eleição que elegeu Sabino foi realizada em Cartagena, na Colômbia.

Sabino é o primeiro brasileiro a ocupar um alto cargo na ONU Turismo desde a criação do organismo internacional, em 1975.

Durante o mandato, que tem a duração de um ano, o ministro brasileiro será responsável por liderar o órgão nas decisões estratégicas para o setor, como atração de investimentos, qualificação profissional, sustentabilidade, a relação entre o setor e as mudanças climáticas, digitalização, entre outras.

“Me sinto honrado em assumir essa missão em uma entidade tão importante para o setor do turismo e acredito que a escolha é resultado dos excelentes números que temos obtido no turismo brasileiro, bem como da união dos países da América do Sul em um bloco forte e integrado, em busca de um maior protagonismo no cenário internacional”, comentou o ministro Celso Sabino.

Sabino vai assumir a missão no ano em que o Brasil será palco de dois grandes eventos mundiais: BRICS e COP 30. Este último será realizado em Belém (PA), terra natal do ministro.

