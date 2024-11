Cenário favorável ajuda, mas não é determinante para desempenho positivo de serviços, diz IBGE

A- A+

A conjuntura econômica favorável potencializa o crescimento do setor de serviços, mas não explica a totalidade do bom desempenho recente do segmento, avaliou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O volume de serviços prestados no País cresceu 1,0% em setembro ante agosto, fazendo o setor alcançar novo patamar recorde da série histórica iniciada em 2011.

Elementos conjunturais favoráveis, como o mercado de trabalho aquecido e a inflação sob controle, influenciam positivamente o consumo de serviços, mas não são determinantes para o avanço, disse Lobo.

"A questão conjuntural potencializa o crescimento do setor de serviços, mas existem outras características inerentes ao setor", explicou.

Em setembro, houve impacto positivo de fatores pontuais, como a realização do festival de música Rock in Rio, mas também de fatores sazonais, como a edição de livros com vistas ao próximo ano letivo, e de fatores recorrentes, como o bom desempenho do segmento de tecnologia da informação, enumerou o pesquisador.

"A gente teve um evento importante que foi a realização de um festival musical de grandes proporções no Rio de Janeiro, que foi o Rock in Rio", citou o pesquisador, lembrando que o evento impactou o desempenho dos serviços prestados às famílias, mas também a média geral dos serviços.



"O Rock in Rio está entre os principais impactos positivos para explicar esse crescimento de 1,0% do resultado global do setor de serviços este mês."



Veja também

CONCURSO Concurso Unificado: sai resultado da autodeclaração de candidatos