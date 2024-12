Censo 2022: em Pernambuco, 21,3% dos domicílios são alugados e 5%, emprestados

A- A+

Pernambuco tem 678.982 de seus 4.095.179 domicílios alugados. O número corresponde a 21,32% do total das casas do Estado e fazem parte de um novo recorte do Censo 2022 divulgado nesta quinta-feira (12), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No cenário nacional, uma a cada cinco pessoas mora de aluguel e, segundo o analista da divulgação do Censo, Bruno Mandelli, o País registrou um aumento de aluguéis em relação ao Censo 2010.

“É difícil apenas pelo Censo a gente ter uma interpretação da causalidade que motivou essa transformação, mas o que a gente pode dizer é que é um fenômeno nacional”, diz o analista da divulgação do Censo, Bruno Mandelli.

Em Pernambuco, o número de domicílios alugados seguiu a tendência nacional de aumento. O Censo 2010 apontou 17,86% das residências nessa condição, equivalente a 454.790 casas.

Os domicílios próprios já pagos no Estado somam 2.168.891 (68,11%) e os ainda não quitados são 160.374 (5,04%). Esses percentuais em 2010 eram de 72,46% e 2,02%, respectivamente.

As condições de ocupação dos domícilios apontam também que 158.919 são cedidos ou emprestados, o equivalente a 4,99% do total. Em 2010, esse índice era de 7,13% (181.421 domicílios).

Já os domicílios caracterizados pelo IBGE como outras condições de ocupação que não as citadas anteriormente são 17.391 (0,55%) — em 2010, eram 13.920 (0,54%).

No Recife, há 644.213 domicílios, e 26,53% (145.805) são moradias de aluguel.

Em Pernambuco, 87,07% dos domicílios são casas e 11,31%, apartamentos. O Recife é o município com o maior percentual de domicílios do tipo apartamento (30,44% do total).

Vinte e um municípios pernambucanos não possuem domicílios do tipo apartamento, entre eles: Água Preta, Aliança, Angelim, Araçoiaba, Barreiros, Belém de Maria, Calçado, Camutanga, Iati, Ipubi, Itaquitinga, Lagoa do Carro, Machados, Maraial, Paranatama, Salgadinho, São Benedito do Sul, Sirinhaém, Solidão, Terezinha e Xexéu.

Domicílios improvisados

Outro tópico mostrado pelo IBGE indica que 2.252 pessoas em Pernambuco vivem em tendas ou barracas. Dentro de estabelecimentos em funcionamento, são 1.364 moradores e em estruturas improvisadas em logradouros públicos, 421.

Em estruturas não residenciais degradadas ou inacabadas, há 764 pessoas, e em veículos, 84. Há também 1.203 moradores em abrigos naturais e outros.

Distribuição de domicílios

Entre os 4.095.179 domicílios pernambucanos, 4.089.660 são particulares permanentes; 2.635, particulares improvisados; e 2.884, coletivos.

Nos coletivos, há 1.824 com morador (63,25%) e 1.060 sem morador (36,75%).

Entre os domicílios coletivos, há: 3.858 morando em asilos, 1.386 em hotéis ou pensões, 1.059 em alojamentos, 24.274 em penitenciárias, 188 em abrigos para população em situação de rua, 477 em abrigos para outros grupos vulneráveis, 852 em clínicas psiquiátricas, 495 em orfanatos, 393 em unidade de internação de menores, 117 em quartéis e 1.414 em outros tipos.

Número de cômodos

Os domicílios pernambucanos estão assim distribuídos em relação ao número de cômodos:

1 cômodo: 0,28%

2 cômodos: 1,76%

3 cômodos: 4,74%

4 cômodos: 13,1%

5 cômodos: 34,92%

6 a 9 cômodos: 41,79%

10 ou mais cômodos: 3,41%

Máquina de lavar e internet

O IBGE também apontou que 2.003.643 domicílios pernambucanos não têm máquina de lavar roupas em casa, equivalente a 62,92% do total. Já 1.180.915 (37,08%) têm o equipamento.

Em relação aos domicílios com moradores usando internet em seu interior, há 2.632.797 deles (82,67%) com acesso à rede mundial de computadores e 551.760 (17,33%) sem.



