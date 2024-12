A- A+

BRASIL Censo 2022: Quais são as cidades com mais pessoas morando de aluguel? Veja o Top 3 Em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, 52% da população mora de aluguel

Há mais pessoas no Brasil morando em residências alugadas do que há 12 anos, mostram dados do Censo Demográfico 2022 divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira (12). Mas quais são as cidades que lideram esse ranking?

Entre as 5.570 cidades do país, apenas uma tem mais da metade da população morando mais em domicílios alugados do que próprios. É o caso de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, em que 52% dos habitantes reside sob essa condição.





Em seguida, aparecem as cidades de Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso (47%); Balneário Camboriú, em Santa Catarina (45%); e Louveira, em São Paulo (44,9%).

Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, a maior proporção de pessoas morando em domicílios alugados foi registrada em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A cada dez moradores da cidade, quatro já vivem em imóveis alugados (45,2%). Na outra ponta, a menor proporção foi em Cametá, PA (3,1%).



Recife, a capital de Pernambuco, tem 644.213domicílios, 26,53% (145.805) são moradias de aluguel.

