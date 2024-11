A- A+

PESQUISA IBGE divulga dados do Censo 2022 com destaque para urbanização e áreas populosas em Pernambuco Na análise por bairros, Boa Viagem, no Recife, lidera como o mais populoso

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados do Censo Demográfico 2022, revelando um amplo panorama da população brasileira, especialmente no estado de Pernambuco. A pesquisa, realizada em todos os domicílios do país, fornece informações detalhadas sobre as condições de vida e o perfil demográfico, com destaque para a distribuição urbana e rural da população.

Urbanização crescente em Pernambuco

Pernambuco apresentou uma significativa concentração urbana, com 83,88% da população vivendo em áreas urbanas, o que equivale a 7.599.389 habitantes.

Esse percentual demonstra um aumento em relação a 2010, quando 80,17% dos pernambucanos residiam nas cidades. Recife, Olinda e Camaragibe são os três municípios que se destacam por terem toda a população em áreas urbanas, somando juntos quase 2 milhões de habitantes.

Além disso, outros municípios, como Paulista (99,95%) e Jaboatão dos Guararapes (99,28%), também apresentam alta concentração urbana, reforçando a tendência de urbanização na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Concentração rural em municípios do interior

Apesar da forte tendência urbana, algumas áreas mantêm características rurais marcantes.

Municípios como Carnaubeira da Penha e Casinhas têm mais de 80% de suas populações vivendo no campo, contrastando com o cenário urbano predominante no estado.

Esses dados refletem a diversidade geográfica e socioeconômica de Pernambuco, onde áreas mais afastadas da capital ainda preservam modos de vida rurais.

Os bairros mais populosos

Na análise por bairros, Boa Viagem, no Recife, lidera como o mais populoso, com 125.805 habitantes em uma área de 7,76 km².

A Várzea, outro bairro recifense, é o segundo mais populoso, com 70.946 moradores e ocupa uma extensa área de 22,47 km².

Jaboatão dos Guararapes, cidade vizinha de Recife, também aparece na lista com bairros populosos como Candeias, Piedade e Cajueiro Seco, evidenciando o adensamento populacional nas proximidades da capital.

Veja também

