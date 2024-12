A- A+

BRASIL Censo 2022: as cidades com mais pessoas morando em casas 'gigantes' Em Nova Lima (MG), 24,9% moram em lares com dez cômodos ou mais

A maioria dos brasileiros (73,6%) vive em casas com cinco a nove cômodos, incluindo banheiro e cozinha. Mas há uma parcela menor da população (5,9%) que reside em casas bem mais espaçosas, com dez cômodos ou mais.



Em algumas cidades, quase 25% da população vive nesse tipo de moradia - sejam casas ou apartamentos - com pelo menos dez cômodos, sem contar varanda, garagem e corredores.

Os dados constam no Censo Demográfico 2022, cujas informações sobre as características dos domicílios foram divulgadas nesta quinta-feira pelo IBGE.

Em Nova Lima, Minas Gerais, 24,9% dos moradores residem em lares com dez cômodos ou mais. Em seguida aparecem as cidades de Pejuçara (RS), Vespasiano Corrêa (RS), Coqueiro Baixo (RS) e Santana de Parnaíba (SP).

Cerca de 5,3% da população morava em casas de até três cômodos, somando cozinha e banheiro. Ao mesmo tempo, o percentual de pessoas residindo em casas de quatro e cinco cômodos foi de 13,5% e 29,2% respectivamente.

O maior percentual foi observado entre os domicílios compostos por seis a nove cômodos, que abrigava em 2022 44,4% da população. Os 5,9% restantes da população residiam em domicílios com 10 cômodos ou mais.



No Recife, capital de Pernambuco, o percentual de domicílios com mais a partir de dez cômodos é 5,11% - a maioria (41,44%) dos domicílios na cidade é de 6 a 9 cômodos.

