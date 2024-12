Censo 2022: população indígena em Pernambuco quase dobrou em duas décadas

Entre 2010 e 2022, a população indígena de Pernambuco cresceu de 53.284 pessoas para 106.412. Em termos percentuais, o incremento foi de 99,7%. Ou seja, quase dobrou.

Os índices do último Censo divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (19) mostram também que o aumento em Pernambuco foi maior do que o nacional.

No Brasil, entre 2010 e 2022, a população indígena no país aumentou 88,96%.

“As variações da população indígena de 2010 para 2022 não se devem exclusivamente a componentes demográficas ou a deslocamentos populacionais entre áreas urbanas e rurais, mas também aos aprimoramentos metodológicos do Censo 2022, que permitiram uma melhor captação da população indígena, inclusive em áreas urbanas”, explicou a coordenadora do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE, Marta Antunes.