NEGÓCIOS Pernambuco Centro de Convenções investe R$ 8 milhões em salas multifuncionais Com mais de 20 eventos já confirmados só para este ano, iniciativa faz com que o equipamento possa voltar a receber congressos e feiras de negócios de qualquer porte

O Consórcio CID, à frente da gestão do Pernambuco Centro de Convenções há 18 meses, anunciou, na manhã desta quinta-feira (18) investimentos da ordem de R$ 8 milhões em dois conjuntos de salas multifuncionais, destinadas a encontros de negócios e congressos. As obras, já na reta final, serão inauguradas no próximo dia 25, data em que se comemora os 45 anos do complexo.



“A formatação de antes não era interessante para a gente, porque tínhamos diversas salas de 100 m2. Espaços desse tamanho não são interessantes para o Centro de Convenções, porque concorrem com hotéis. Ninguém vem para cá para fazer um evento numa sala de 100 m2. Para isso, há os hotéis”, justificou o CEO do Pernambuco Centro de Convenções, Claudio Vasconcelos.

A urgência de um espaço multifuncional e multiuso nasceu a partir da necessidade de atender um tipo de evento que não estava mais sendo realizado no complexo, mas possuem alta demanda, como os congressos e as feiras de negócios.



Os dois conjuntos de salas têm estruturas moduláveis, permitindo que os ambientes possam ser utilizados de forma única ou separadamente para eventos diferentes. O primeiro conjunto, o maior, conta com três salas moduláveis que abrigam até 500 pessoas cada. As novas sala tem pé direito de 5 m2.

No formato de ambiente único, em que o espaço fica com 1,4 mil m2, a capacidade passa para até duas mil pessoas. No segundo conjunto, a sala maior recebe eventos com até 600 pessoas e mais três salas de apoio, de 40 m2 cada, totalizando 584 m2 de área.

Confira no carrossel de fotos como vão ficar as novas sala do Pernambuco Centro de Convenções:

Tecnologia

A concepção do projeto engloba o que há de mais moderno em tecnologia, sem descuidar da sustentabilidade. As paredes laterais, as divisórias e o forro do teto, por exemplo, foram concebidos em dry wall com preenchimento de lã de PET, material sustentável e 100% reciclado.

“Eu arrisco a falar para vocês que no Brasil não tem melhor. Pode ter igual, mas melhor não tem”, disse Vasconcelos na apresentação do projeto à imprensa local.

A matéria-prima usada permite um isolamento acústico melhor, reduzindo o ruído dos ambientes interno externo e entre as salas, permitindo a realização de eventos simultâneos.

O projeto acústico também conta com um condicionamento pensado de maneira que a geração de som se propague igualmente.

Para esses novos espaços, o Centro de Convenções já tem formalizados, só para este ano, mais de 20 eventos, de vários segmentos e formatos.

“A gente está pegando congressos aí de 18 mil pessoas. São eventos que demandam esse tipo de espaço e que a gente não tinha mais no Estado. Ninguém (os organizadores de fora) queria vir para o Recife porque não tinha condições de fazer congressos assim aqui”, lembrou Vasconcelos.

Captações

Para o gerente comercial do Pernambuco Centro de Convenções, Rodrigo Sobral, o complexo perdeu grandes captações porque o layout, depois que houve intervenções, ganhou salas para cem pessoas.

“Elas deixavam de ter uma configuração adequada para eventos de grande porte, e era preciso ter atividades acontecendo simultaneamente com capacidades específicas”, esclareceu.

O executivo, ao explicar alguns dos eventos já formalizados, lembrou também do impacto econômico que eles causam no estado, já que são de abrangência nacional, e movimentam toda a cadeia.

Para o ano que vem a gente já tem formalizado (um congresso) de clínicas medicas, que é uma grande vitrine para todas as outras sociedades médicas. Para 2026, a gente já tem medicina intensiva, além de uma gama de congressos que estão em captação. Tudo isso aconteceu por causa dessas requalificações”, acrescentou.

Acesso

Além dos investimentos em novos espaços, o equipamento vai reabrir a entrada principal da área de convenções, que dá acesso ao foyer do Teatro Guararapes. Com a mudança, quem sai do estacionamento terá acesso direto à entrada sem precisar pegar a rampa para entrar.

Na mesma entrada (acesso norte), foi concebido um ambiente de credenciamento, para quando houver congressos e eventos de negócios, com dez estações de trabalho, pontos de energia elétrica e internet. O jardim interno também foi requalificado, ganhando um projeto paisagístico com espécimes locais e nova iluminação.

Desde que assumiu a administração do Pernambuco Centro de Convenções, em janeiro do ano passado, o Consórcio CID, grupo de Belo Horizonte (MG) formado por três empresas, aportou R$ 20 milhões em melhorias do equipamento. A concessão é de 35 anos.

