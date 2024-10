A- A+

Indústria naval CEO do grupo Fincantieri visita Porto de Suape com boa expectativa para a indústria naval no Brasil Uma das seis maiores estatais da Itália, sendo responsável por 3% do PIB do país, possui o Estaleiro Vard Promar em Suape

O CEO e diretor-geral do grupo Fincantieri, Pierroberto Folgiero, e o CEO do VARD Group, Alberto Maestrini, estiveram em Suape, onde se reuniram com representantes do Governo de Pernambuco para discutir o fortalecimento da indústria naval no Brasil. Durante a visita, o empresário foi recebido por Túlio Vilaça, secretário da Casa Civil, e Guilherme Cavalcanti, secretário de Desenvolvimento Econômico, além do diretor-presidente Marcio Guiot.

Em Suape, a estatal italiana possui o Estaleito VARD Promar, inaugurado em 2013 e que, nos últimos anos, tem se dedicado a realizar reparos navais em embarcações. O CEO e diretor-geral demonstrou boas perspectivas para a retomada da construção de navios em solo brasileiro. A Fincantieri, responsável por 3% do PIB do país europeu, é uma das maiores empresas de construção naval do mundo, com mais de 7 mil navios construídos.

Objetivo da visita

Pierroberto Folgiero e o staff da Fincantieri vieram ao Brasil para contribuir com a reativação da indústria naval. Em agosto do ano passado, o Governo Federal publicou uma medida provisória criando incentivos para esse setor e o de petróleo e gás, com potencial de gerar R$ 2,4 bilhões para a economia brasileira. Nessa perspectiva, o Estaleiro VARD Promar continua sendo uma das instalações de construção naval mais modernas da América do Sul.

Tem experiência comprovada na construção de OSVs complexos (embarcações de apoio offshore) e transportadores de gás e, como é uma instalação totalmente integrada, pode realizar todo o processo de construção naval.

“Estou verdadeiramente impressionado pelo potencial do Estaleiro VARD Promar que a Fincantieri apoiou durante a parte do ciclo decrescente. Hoje, está melhor posicionado para aproveitar o novo ciclo de mercado que temos pela frente, no contexto da política industrial brasileira para construção naval, com foco crescente em reparos e manutenção, reformas e novas construções”, comentou Pierroberto Folgiero.

De acordo com o secretário Túlio Vilaça, “a governadora Raquel Lyra articula a reativação da indústria naval em Pernambuco e não vai medir esforços para que nossos estaleiros retomem a produção nesse novo momento da economia do Brasil.”

